Епоха сфер впливу закінчилася. Столтенберг про вступ України в НАТО

Генсек Альянсу вважає, що Україна має право вступити в НАТО і Росія не може цьому перешкодити

Єнс Столтенберг. Фото: Olivier Hoslet/REUTERS

У Росії немає права голосу в питанні вступу України в НАТО. Альянс не буде повертатися в часи сфер впливу.

Реклама

Про це на підсумковій пресконференції саміту НАТО заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг.

"Послання полягає в тому, що Україна і 30 союзників (НАТО. – Ред.) мають вирішити, коли Україна може стати членом НАТО. Росія, звичайно, не має права голосу, вона не може накласти вето на те, що можуть зробити сусіди. Ми не повернемося в епоху, коли у нас були сфери впливу, коли великі держави вирішували, що можуть робити маленькі сусіди", – заявив він.

Читайте також: Щодня доводить, що готова: Україна очікує від НАТО ПДЧ

За словами Столтенберга, кожен народ має право обирати власний шлях.

Реклама

"Це також містить в собі те, в яких механізмах безпеки він хоче бути, зокрема чи хоче він бути частиною НАТО, чи ні", – сказав генсек НАТО.

Нагадаємо, у підсумковій декларації лідери НАТО підтвердили рішення Бухарестського саміту 2008 року про те, що Україна буде членом НАТО.