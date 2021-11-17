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ЄС утримуватиме мігрантів на кордоні Польщі та Білорусі

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
17 листопада, 15:53
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На ці цілі Єврокомісія виділила майже 1 млн євро
Табір біженців може залишитись на кордоні надовго / Колаж "Сьогодні"
Табір біженців може залишитись на кордоні надовго / Колаж "Сьогодні"

Європейському союзу стало очевидним, що біженці, які опинилися на території між Білоруссю і Польщею, змушені будуть пробути там не один тиждень. Тому Єврокомісія вирішила виділити 700 тисяч євро на утримання табору мігрантів на кордоні двох країн.

Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

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Проблема надовго

Зазначається, що кошти буде передано через Міжнародний Комітет Червоного Хреста. Їх використовують для покупки продуктів харчування, ліків та предметів першої необхідності для біженців.

Слідкуватиме за використанням коштів єврокомісар Янез Ленарчич. Він закликав забезпечити постійний доступ представникам міжнародних організацій з обох сторін для ефективної допомоги мігрантам. "ЄС підтримує своїх партнерів з надання гуманітарної допомоги, щоб полегшити страждання людей", – наголосив він.

Трохи раніше, як передає Reuters, міністр оборони Польщі визнав, що криза на кордоні триватиме кілька місяців, оскільки кілька тисяч мігрантів залишилися на східному кордоні ЄС.

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У мережі вже з'явилися відеокадри, як між сутичками з поліцією облаштовують свій побут нові жителі Європи.

Частина нелегалів, які напередодні штурмували польський кордон, провели ніч у транспортно-логістичному центрі "Бреміно" недалеко від Гродно (Білорусь).

Ситуація

  • Вранці 17 листопада стало відомо, що на білорусько-польському кордоні за чергової спроби прориву мігрантів постраждали 12 польських силовиків. Прокуратура Польщі порушила кримінальну справу за статтею про напад на правоохоронців.
  • Ситуація на кордоні загострилася 8 листопада. Тоді кілька тисяч мігрантів у супроводі білоруських силовик рушили у бік польського кордону.
  • Україна уважно спостерігає за тим, що відбувається у сусідів. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що самопроголошений президент Білорусі повністю підкорився планам Кремля щодо міграційного терору, чим створив загрозу прориву мігрантів навіть до України.

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