ЄС дасть 3,2 млрд євро на підтримку "Східного партнерства" – Україна теж отримає гроші

Євросоюз вирішив підтримати країни-партнери після пандемії коронавируса. Фото: колаж "Сьогодні"
Євросоюз планує створити фонд підтримки країн-учасниць програми "Східне партнерство" розміром 2,3 млрд євро.
Про це повідомив 2 липня представник Єврокомісії Пітер Стано.
Гроші планують виділяти у вигляді грантів, гарантій і змішаних інструментів на низку ініціатив. Мета фонду – допомогти відновитися після пандемії, а спрямовані кошти будуть на:
- розвиток торгівлі;
- створення нових робочих місць;
- інвестиції в інфраструктуру;
- посилення демократичних інститутів і верховенства права;
- підтримку "зеленого" і цифрового переходу;
- просування ідей справедливого суспільства, гендерної рівності та відкритості.
При цьому в ЄС розраховують на залучення до 17 млрд євро публічних і приватних інвестицій.
Ініціативу Євросоюз обговорить з країнами-партнерами перед наступним самітом "Східного партнерства", який відбудеться грудні 2021 року.
Попри те, що влада Білорусі оголосили про призупинення участі Мінська в програмі, План буде включати і цю країну, хоча і дуже обмежено.
Нагадаємо, що загалом у "Східному партнерстві" беруть участь шість країн: крім України, це Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія і Молдова.
Також раніше голова Європейської ради Шарль Мішель підтримав спільну зустріч ЄС з президентами України, Грузії і Молдови.