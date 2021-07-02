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ЄС дасть 3,2 млрд євро на підтримку "Східного партнерства" – Україна теж отримає гроші

2 липня 2021 16:10

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Брюссель розробив план допомоги країнам-партнерам на шляху відновлення після коронавірусної епідемії

Євросоюз вирішив підтримати країни-партнери після пандемії коронавируса. Фото: колаж "Сьогодні"

Євросоюз вирішив підтримати країни-партнери після пандемії коронавируса. Фото: колаж "Сьогодні"

Євросоюз планує створити фонд підтримки країн-учасниць програми "Східне партнерство" розміром 2,3 млрд євро.

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Про це повідомив 2 липня представник Єврокомісії Пітер Стано.

Гроші планують виділяти у вигляді грантів, гарантій і змішаних інструментів на низку ініціатив. Мета фонду – допомогти відновитися після пандемії, а спрямовані кошти будуть на:

  • розвиток торгівлі;
  • створення нових робочих місць;
  • інвестиції в інфраструктуру;
  • посилення демократичних інститутів і верховенства права;
  • підтримку "зеленого" і цифрового переходу;
  • просування ідей справедливого суспільства, гендерної рівності та відкритості.

При цьому в ЄС розраховують на залучення до 17 млрд євро публічних і приватних інвестицій.

Ініціативу Євросоюз обговорить з країнами-партнерами перед наступним самітом "Східного партнерства", який відбудеться грудні 2021 року.

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Попри те, що влада Білорусі оголосили про призупинення участі Мінська в програмі, План буде включати і цю країну, хоча і дуже обмежено.

Нагадаємо, що загалом у "Східному партнерстві" беруть участь шість країн: крім України, це Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія і Молдова.

Також раніше голова Європейської ради Шарль Мішель підтримав спільну зустріч ЄС з президентами України, Грузії і Молдови.

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