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ЄС готує нові санкції проти Білорусі – Боррель

23 лютого, 01:41

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

У Євросоюзі учергове висловили підтримку білоруському народу

Європейський Союз розширить санкційний список представників Білорусі, яких звинувачують у репресіях проти громадян країни. Зараз триває роботи над цим питанням.

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Про це заявив верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель на прес-конференції за підсумками засідання голів МЗС країн Євросоюзу, передає DW.

"Влада країни продовжує і посилює переслідування громадян, тоді як ЄС підтримує легітимне прагнення народу Білорусі до демократії", – заявив Боррель.

Він нагадав, що Євросоюз уже вніс до списку санкцій 84 фізособи і сім підприємств, відповідальних за репресії і фальсифікацію президентських виборів, але готовий піти далі.

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Боррель не навів ніяких деталей можливих нових санкцій, але підкреслив, що ЄС підтримує білоруський народ і обіцяє карати тих, хто утискає білорусів в основоположних політичних правах.

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Нагадаємо, 22 лютого Європейський союз погодив запровадження нових санкцій щодо Росії – до "чорного списку" потраплять люди, причетні до переслідування і суду над опозиціонером Олексієм Навальним.

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ЄС Білорусія санкції Жозеп Боррель
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