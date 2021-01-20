ЄС хоче передавати надлишки вакцини від COVID-19 бідним сусідам

У Європі вважають, що COVAX не впоралася зі своїми завданнями

У Європейському союзі працюють над створенням механізму, який дасть змогу ділитися надлишками вакцини від COVID-19 з біднішими сусідніми країнами і Африкою.

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Про це заявила у вівторок голова охорони здоров'я ЄС Стелла Кіріакідес.

"Ми працюємо з країнами-членами, щоб запропонувати європейський механізм для обміну вакцинами за межами наших кордонів", – сказала вона.

Єврочиновниця підкреслила, що цей механізм дасть змогу доставити вакцини в бідніші країни "до того, як COVAX буде повністю введений у дію".

В Євросоюзі вважають, що створений під егідою ВООЗ глобальний фонд зі справедливого розподілу вакцин від COVID-19 по всьому світу COVAX не виправдав очікувань.

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У грудні компанія оголосила про угоди майже на 2 мільярди доз, але більшість цих вакцин була обіцяна виробниками на основі необов'язкових угод, тому що у COVAX наразі бракує грошей, щоб забронювати їх заздалегідь.

"Фірми не даватимуть вам дози, якщо ви не заплатите заздалегідь", – сказав один з високопоставлених учасників переговорів з вакцин у ЄС.

Нагадаємо, раніше генсек ООН Антоніу Гутерріш звинуватив багаті країни в тому, що купуючи вакцини від COVID-19, вони не брали до уваги бідні країни.

Всесвітня організація охорони здоров'я також закликала багаті держави поділитися вакциною з фондом COVAX.

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