ЄС і Британія звинувачують один одного в блокуванні поставок вакцини від COVID-19

Британське Міністерство закордонних справ увечері у вівторок, 9 березня, викликало представника Європейського Союзу через заяву голови Євроради Шарля Мішеля про те, що влада в Лондоні блокує поставки вакцини від COVID-19 на континент.
Про це повідомляє DW.
Раніше в розсилці про програму ЄС із закупівлі вакцин Мішель звинуватив Велику Британію і США в тому, що вони "влаштували справжню блокаду експорту вакцин і компонентів до них, які виробляються на території цих країн".
Пізніше голова Євроради уточнив, що Британія блокує поставки непрямим шляхом, зауваживши, що "є різні способи створення перешкод для вивезення медикаментів".
У Великій Британії у відповідь заявили, що будь-які подібні заяви є некоректними.
"Британський уряд жодного разу не створював перешкод для експорту вакцини", – заявив офіційний представник британського МЗС.
Відповідну заяву в письмовій формі голова британського МЗС Домінік Рааб також відправив до Брюсселя.
Водночас сам Лондон раніше критикував Євросоюз за припинення постачання в Австралію партії вакцини AstraZeneca, яка виробляється на заводі компанії в Бельгії.
Нагадаємо, протягом найбільшої кампанії вакцинації в історії в 114 країнах введено вже понад 304 мільйони доз вакцин від COVID-19.
Ми також писали, що компанія Pfizer має намір подвоїти кількість вироблених доз вакцини від коронавірусу.
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