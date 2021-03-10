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ЄС і Британія звинувачують один одного в блокуванні поставок вакцини від COVID-19

10 березня, 05:45

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

У блокаді експорту препаратів від коронавірусу звинувачують і США

Британське Міністерство закордонних справ увечері у вівторок, 9 березня, викликало представника Європейського Союзу через заяву голови Євроради Шарля Мішеля про те, що влада в Лондоні блокує поставки вакцини від COVID-19 на континент.

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Про це повідомляє DW.

Раніше в розсилці про програму ЄС із закупівлі вакцин Мішель звинуватив Велику Британію і США в тому, що вони "влаштували справжню блокаду експорту вакцин і компонентів до них, які виробляються на території цих країн".

Пізніше голова Євроради уточнив, що Британія блокує поставки непрямим шляхом, зауваживши, що "є різні способи створення перешкод для вивезення медикаментів".

У Великій Британії у відповідь заявили, що будь-які подібні заяви є некоректними.

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"Британський уряд жодного разу не створював перешкод для експорту вакцини", – заявив офіційний представник британського МЗС.

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Відповідну заяву в письмовій формі голова британського МЗС Домінік Рааб також відправив до Брюсселя.

Водночас сам Лондон раніше критикував Євросоюз за припинення постачання в Австралію партії вакцини AstraZeneca, яка виробляється на заводі компанії в Бельгії.

Нагадаємо, протягом найбільшої кампанії вакцинації в історії в 114 країнах введено вже понад 304 мільйони доз вакцин від COVID-19.

Ми також писали, що компанія Pfizer має намір подвоїти кількість вироблених доз вакцини від коронавірусу.

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Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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