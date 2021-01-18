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ЄС і США закликали Кремль звільнити Навального і пригрозили санкціями

18 січня, 03:36

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

У світі одностайні щодо неприпустимості дій російської влади

Представники Європейського союзу і Сполучених Штатів засудили затримання в Москві російського опозиціонера Олексія Навального і закликали негайно звільнити його.

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"Затримання Олексія Навального після прибуття до Москви неприпустимо. Я закликаю російську владу негайно звільнити його", написав у Twitter голова Євроради Шарль Мішель .

З таким же закликом звернувся до влади Росії і голова європейської дипломатії Жозеп Боррель .

"Політизація системи правосуддя є неприпустимою", – зокрема підкреслив він.

Крім того, як повідомляє DW, затримання Навального в спільній заяві засудили і Латвія, Литва та Естонія. Вони також закликали Євросоюз задуматися про запровадження санкцій проти Росії, якщо політика не звільнять найближчим часом.

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На затримання відреагувало і МЗС Франції, висловивши стурбованість і закликавши негайно звільнити опозиціонера.

Наполягають на негайному і безумовному звільненні і в США , Причому в цьому питанні одностайні як представники Держдепартаменту Дональда Трампа, так і майбутньої адміністрації Джо Байдена.

"Затримання є останньою з цілої серії спроб змусити замовкнути Навального, інших опозиціонерів, а також незалежні голоси тих, хто критикує російську владу", – йдеться в заяві голови Держдепартаменту Помпео.

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А майбутній радник Байдена з нацбезпеки Джейк Салліван назвав арешт опозиціонера образою жителів Росії.

"Навального слід негайно звільнити, а винних в жахливому замаху на його життя – притягнути до відповідальності", заявив він.

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Нагадаємо, в неділю, 17 січня, російського опозиціонера Олексія Навального затримали в аеропорту "Шереметьєво"після прильоту з Берліна та проходження паспортного контролю.

Арешт Федеральна служба виконання покарань РФ пояснили порушенням умов дострокового звільнення – реабілітацію Навального в Німеччині російська система покарань вважає "ухилянням від органів", і наприкінці 2020 року його оголосили в розшук.

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Росія США ЄС затримання Кремль Олексій Навальний
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