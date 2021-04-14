ЄС і США продовжують обговорювати неадекватну військову активність Росії

Європейський союз і Сполучені Штати як і раніше стурбовані через стягування Росією підрозділів збройних сил до кордонів України і в окупований Крим.
Це зокрема обговорили у вівторок верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель і голова Держдепу США Ентоні Блінкен, повідомила Європейська зовнішньополітична служба.
"Високий представник ЄС і глава Держдепу висловили глибоку стурбованість стосовно триваючого великого скупчення російських збройних сил на кордонах України та в незаконно анексованому Криму", – йдеться в повідомленні.
Крім України Блінкен і Боррель також обговорили ситуацію в Афганістані та Ірані і кризу в Ефіопії.
Високий представник і держсекретар домовилися продовжити спільну роботу з цих та інших проблем зовнішньої політики і безпеки.
Раніше міністри закордонних справ країн "Великої сімки" зажадали від Росії негайно припинити провокації біля кордонів України і знизити напруженість.
Нагадаємо, сьогодні також відбулася зустріч у Брюсселі з Блінкеном міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, пыд час якої вони дійшли висновку, що потрібно збільшити ціну для Москви за військову ескалацію.
Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією
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