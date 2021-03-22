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ЄС може схвалити "Супутник V": до Росії їдуть інспектори

22 березня, 12:35

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Європейський фармрегулятор почав циклічну перевірку російської вакцини від COVID-19

Євросоюз збирається приступити до досліджень щодо російської вакцини від коронавірусу "Супутник V" з її можливою реєстрацією в ЄС надалі.

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Про це, як повідомляє видання la Presse, заявив очільник департаменту загроз здоров'ю та стратегії вакцинації Європейського агентства з лікарських засобів (ЕМА) Марко Кавалері.

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"Ми почали циклічну перевірку, тому ми вивчимо всі дані, коли вони будуть зібрані, щоб швидше прийняти рішення. У квітні ми проведемо виробничі інспекції в Росії. Потім, коли у нас будуть всі необхідні дані, ми піднімемо питання про схвалення цієї вакцини", – сказав Кавалері.

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Він додав, що крім "Супутника V", EMA займається перевіркою вакцини від німецької компанії Curevac і від американської Novavax.

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Водночас голова цільової групи Єврокомісії з вакцин Тьєррі Бретон заявив, що ЄС не потребує російської вакцини від COVID-19, а в Європі виробляється достатня кількість вакцин, аби забезпечити імунітет всьому континенту.

При цьому офіційний представник ЄК Ерік Мамер пояснив, що країни Євросоюзу мають право закуповувати "Супутник V", але в такому випадку вони "будуть самостійно нести відповідальність за всі наслідки" імунізації населення.

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