ЄС може схвалити "Супутник V": до Росії їдуть інспектори

Євросоюз збирається приступити до досліджень щодо російської вакцини від коронавірусу "Супутник V" з її можливою реєстрацією в ЄС надалі.
Про це, як повідомляє видання la Presse, заявив очільник департаменту загроз здоров'ю та стратегії вакцинації Європейського агентства з лікарських засобів (ЕМА) Марко Кавалері.
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"Ми почали циклічну перевірку, тому ми вивчимо всі дані, коли вони будуть зібрані, щоб швидше прийняти рішення. У квітні ми проведемо виробничі інспекції в Росії. Потім, коли у нас будуть всі необхідні дані, ми піднімемо питання про схвалення цієї вакцини", – сказав Кавалері.
Він додав, що крім "Супутника V", EMA займається перевіркою вакцини від німецької компанії Curevac і від американської Novavax.
Водночас голова цільової групи Єврокомісії з вакцин Тьєррі Бретон заявив, що ЄС не потребує російської вакцини від COVID-19, а в Європі виробляється достатня кількість вакцин, аби забезпечити імунітет всьому континенту.
При цьому офіційний представник ЄК Ерік Мамер пояснив, що країни Євросоюзу мають право закуповувати "Супутник V", але в такому випадку вони "будуть самостійно нести відповідальність за всі наслідки" імунізації населення.
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