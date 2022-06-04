ЄС почав готувати сьомий пакет санкцій проти Росії: як ударять по агресору

Може розрушитися схема з оплати рублями за газ

Обговорення нового пакета займе час, але Путін вже має напружитися / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Продавивши 6-й пакет санкцій проти Росії, де значиться нафтове ембарго, Євросоюз розпочав роботу над сьомим, оскільки міжнародний злочинець Володимир Путін не демонструє бажання прибрати своїх солдатів з української території.

Про розробку нових санкційних заходів заявив заступник глави МЗС Польщі Павло Яблонський, передає Polska agencja prasowa .

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Що відомо

За словами польського чиновника, нові обмеження стосуватимуться російського газу та розширення списку банків, які відключать від SWIFT. У списку потенційних банків, яким можуть відключити SWIFT, Яблонський згадав "Газпромбанк", через який Кремль так завзято організовує оплату газу за рублі.

"У Путіна поки що достатньо ресурсів, щоб витрачати гроші на армію та поповнювати сили на фронті, завдання санкцій – відрізати його від джерел грошей" , – резюмував Яблонський.

Серед інших заходів Яблонський назвав конфіскацію російських заморожених активів, які можуть бути спрямовані на посилення оборони та повоєнне відновлення України. Польща вже активно працює у цьому напрямку.

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Очікують деякі проблеми і на Угорщину, яка вирішувала йти своїм шляхом у питанні нафтового ембарго.

Одним із способів обходу санкцій стали спроби продажу російських товарів "під виглядом продукції з інших країн". Брюссель працює і над цим питанням.

Санкцій багато не буває