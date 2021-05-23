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ЄС обговорить санкції за примусову посадку літака в Мінську 24 травня

23 травня, 22:39

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Інцидент з посадкою літака і затриманням Протасевича в Білорусі в екстреному порядку внесли до порядку денного саміту Євросоюзу в Брюсселі

Примусову посадку літака компанії Ryanair в Мінську і можливі санкції за це голови урядів Європейського союзу мають намір обговорити на саміті в Брюсселі 24 травня.

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Про це повідомив представник Європейської ради Баренд Лейтс у Twitter.

"Голова Євроради завтра винесе питання про вимушену посадку рейсу Ryanair у Мінську. Обговорюватимуться наслідки та можливі санкції", – написав він.

Саміт Євросоюзу був запланований раніше на 24-25 травня в Брюсселі, на ньому планували обговорити проблеми пандемії коронавірусу і відносини з Росією.

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Нагадаємо, в неділю, 23 травня, влада Білорусі змусила зробити посадку літак компанії Ryanair, що летів рейсом Афіни – Вільнюс, заявивши про нібито повідомлення про мінування. Після приземлення лайнера в Мінську був заарештований екс-головний редактор телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич, який летів у ньому.

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Європейські політики вже відреагували на те, що сталося – вони вимагають від білоруської влади пояснень і не виключають нових санкцій проти режиму Олександра Лукашенка.

Україна також приєдналася до закликів європейських країн звільнити білоруського журналіста Романа Протасевича.

Всі подробиці в спецтемі Затримання Романа Протасевича в Мінську

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