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В ЄС вимагають скасувати безвіз для України – ЗМІ

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
29 вересня, 13:18
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Про скасування безвізу заговорили в Німеччині, Франції, Італії, Бельгії та Чехії – зокрема, остання незадоволена порушеннями України
В ЄС хочуть скасувати безвіз для українців
В ЄС хочуть скасувати безвіз для українців / Фото: Колаж: Сьогодні

Декілька країн-членів Європейського Союзу підняли питання про можливість скасування безвізового режиму для України, Молдови, Грузії та країн Західних Балкан.

Про це пише "Радіо Свобода", у розпорядженні якого опинився внутрішній документ ЄС.

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Документ ЄС датований 27 вересня, він був випущений під час поїздки президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляйен по Західним Балканам.

Як пише ЗМІ, таке рішення прийняли через те, що згадані країни порушують правила. Зокрема, люди користуються безвізовим режимом, щоб незаконно проживати в ЄС і подавати необгрунтовані клопотання про притулок.

Які країни скаржаться?

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Про скасування безвізу для України заговорили в Німеччині, Франції, Італії, Бельгії та Чехії:

  • число прохань про надання притулку громадянам Грузії за останні три місяці збільшилося більш ніж на 50%;
  • Німеччина згадала Молдову як особливий випадок, коли з червня по серпень 2019 року і з червня по серпень цього року зростання відмов на реадмісію осіб склав 429%.
  • Франція вказала проблеми через громадян Албанії, Грузії та Сербії.
  • Бельгія скаржиться на Молдову;
  • Чехія – на Грузію, Молдову і Україну.

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