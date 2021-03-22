ЄС оголосив Путіну ультиматум через війну в Україні

Відносини Росії і Європейського Союзу перебувають на низькому рівні, але це можна виправити якщо серед іншого Кремль почне дотримуватися Мінських угод.

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Про це, як повідомляє прес-служба Європейської ради, в розмові з президентом РФ Володимиром Путіним 22 березня заявив президент Європейської ради.

"Президент Мішель висловив думку, що відносини між ЄС і Росією знаходяться на низькому рівні, і підтвердив підхід ЄС до п'яти керівних принципів, заснованих на основних цінностях ЄС. Наразі (між Москвою і Брюсселем – ред.) є розбіжності з багатьох питань", – повідомили в Єврораді.

Шарль Мішель поставив Путіну ультиматум: відносини ЄС і РФ можуть розвиватися в позитивному напрямку, якщо Росія дотримуватиметься певних правил. Зокрема:

В тренді ЄС поки не ділитиметься вакцинами від COVID-19 з іншими країнами

виконуватиме Мінські угоди в питанні врегулювання ситуації на окупованій частині Донбасу;

дотримуватиметься прав людини (символічно, що саме сьогодні Брюссель звинуватив Росію в порушенні прав геїв в Чечні і ввів санкції стосовно двох місцевих чиновників );

); припинить здійснювати гібридні і кібератаки на держави-члени ЄС;

Як зазначили в Кремлі, Путін теж заявив про "незадовільний стан російсько-ЄСівських зв'язків", назвавши відносини сторін "неконструктивними, часом конфронтаційними", але при цьому відмовився взяти на РФ відповідальність за ситуацію, що склалася.

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Бесіда Путіна і Мішеля відбулася напередодні дводенного саміту Ради Європи, який пройде 25-26 березня.

Нагадаємо, що раніше в цьому місяці голова Євроради відвідав Україну і відвідав Донбас разом з президентом Володимиром Зеленським, який попросив його посилити тиск на Росію через загострення ситуації на фронті.

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