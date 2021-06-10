ЄС відмовився від 100 млн доз вакцини Johnson & Johnson: що сталося

Європа скептично ставиться до препарату Janssen через побічні ефекти і порушення термінів поставки вакцини виробником

Євросоюз або відмовиться, або передасть іншим країнам 100 млн доз вакцини Janssen. Фото: колаж "Сьогодні"

Європейський Союз вирішив не купувати 100 млн доз COVID-вакцини від Johnson & Johnson на тлі зниження довіри до препарату Janssen.

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Про це повідомляє Reuters.

Згідно з укладеним контрактом, ЄС замовив у американської компанії 200 млн доз вакцини від коронавірусу з можливістю докупити ще 200 млн мільйонів двома окремими партіями.

Однак, як стверджують три різних джерела журналістів, наприкінці березня сплив строк на замовлення першої додаткової партії на 100 млн доз.

Крайній строк для другої партії у 100 млн доз спливає наприкінці червня. І рішення щодо його застосування ще не було прийнято. Але, за інформацією джерел, навіть якщо вони будуть куплені, то ЄС передасть їх менш розвиненим країнам.

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Однією з головних причин для такого повороту стали проблеми з поставками вакцини – за умовами договору, від квітня і до кінця червня, J&J мала поставити Євросоюзу 55 млн доз, з яких поки що відвантажили лише 12 млн.

Серед причин відстрочок – рідкісні побічні ефекти серед вакцинованих і випадки зараження коронавірусом на заводі, де виробляють вакцину в США.

В Європейській комісії і J&J це коментувати відмовилися.

Станом на 10 червня загалом в Євросоюзі ввели вже 279,8 млн доз вакцини від COVID-19, а повністю вакциновані 100 млн громадян. До кінця літа планують вакцинувати все доросле населення євроспівдружності.

Однак в ВООЗ вважають рівень вакцинації в регіоні недостатнім, тому говорити про попередження повторного поширення коронавірусу в Європі поки складно.

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Нагадаємо, що в травні Данія повністю відмовилася від використання вакцини від коронавірусу компанії Johnson & Johnson.

Про що ще говорять в Україні та світі 10 червня дивіться у відеосюжеті:

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