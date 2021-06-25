ЄС відмовився від саміту з Путіним – план Меркель і Макрона відхилили

Франція і Німеччина намагалися влаштувати прямі офіційні переговори ЄС з Путіним, але ідея провалилася

План Меркель і Макрона провалився. Колаж "Сьогодні"

Лідери Європейського Союзу забракували ініціативу Франції і Німеччини провести саміт ЄС – Росія з офіційними переговорами з російським лідером Володимиром Путіним.

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Про це пише Bloomberg.

Автор ідеї саміту з Путіним Ангела Меркель зазнала рідкісної публічної поразко на її останньому саміті ЄС в якості канцлера Німеччини: її пропозицію було виключено з остаточного комюніке після переговорів лідерів ЄС, які тривали до глибокої ночі.

"Я б хотіла більш сміливого кроку. Будуть розроблені формати і умови переговорів з Росією. Але не на рівні лідерів", – підкреслила Меркель.

Також дипломати ЄС раніше заявляли, що деякі країни Східної Європи готові навіть накласти вето на цей документ, аби саміт ЄС – Росія не відбувся.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні лідери Німеччини і Франції вирішили запросити президента РФ Володимира Путіна на саміт Євросоюзу. Макрон і Меркель запропонували Брюсселю відновити європейсько-російські саміти, які скасували після окупації Криму у 2014 році.

У той же час глав МЗС України Дмитро Кулеба під час візиту у Брюссель попереджав ЄС про небезпеку саміту з Путіним. Він намагався донести до європейців, що немає підстав для поновлення діалогу такого рівня з Росією, який припинився через агресію проти України.