ЄС помститься Росії за Навального: хто потрапить під санкції

Міністри закордонних справ ЄС узгодили чотири перших прізвища зі "списку Навального"

Європейський Союз погодив введення нових санкцій стосовно Росії – в "чорний список" потраплять люди, причетні до переслідування і суду над опозиціонером Олексієм Навальним.

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Про це, як повідомляє Reuters , 22 лютого заявив верховний представник ЄС із зовнішніх справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

Відповідне рішення було прийнято на зустрічі глав МЗС країн-членів ЄС 27 країн в Брюсселі. За допомогою відеоконференція у зустрічі також брав участь держсекретар США Ентоні Блінкен.

Ініціаторами санкцій стали Франція, Німеччина, Польща і країни Балтії. Однак цей захід матиме радше символічний характер, оскільки в "чорний список" будуть включені чотири співробітники прокуратури РФ – їх імена стануть відомі пізніше. За словами Борреля, юридичних підстав для санкцій стосовно російських олігархів немає.

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Після саміту міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас виступив перед журналістами, заявивши, що рішення про введення санкцій було прийнято швидко. Інших подробиць він не повідомив.

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"Відносини [з Росією – ред.], безумовно, знаходяться на низькому рівні, іншого слова не підібрати", – сказав Маас.

Нагадаємо, 2 лютого Симоновський суд Москви виніс вирок Олексію Навальному, скасувавши умовний строк, до якого його засудили раніше. Опозиціонер отримав 3,5 роки колонії загального режиму.

17 лютого Європейський суд з прав людини зажадав від влади Росії негайно звільнити опозиціонера Олексія Навального зі слідчого ізолятора. У РФ відмовилися виконати цю вимогу.

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