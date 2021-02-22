ЄС помститься Росії за Навального: хто потрапить під санкції

Європейський Союз погодив введення нових санкцій стосовно Росії – в "чорний список" потраплять люди, причетні до переслідування і суду над опозиціонером Олексієм Навальним.
Про це, як повідомляє Reuters , 22 лютого заявив верховний представник ЄС із зовнішніх справ та політики безпеки Жозеп Боррель.
Відповідне рішення було прийнято на зустрічі глав МЗС країн-членів ЄС 27 країн в Брюсселі. За допомогою відеоконференція у зустрічі також брав участь держсекретар США Ентоні Блінкен.
Ініціаторами санкцій стали Франція, Німеччина, Польща і країни Балтії. Однак цей захід матиме радше символічний характер, оскільки в "чорний список" будуть включені чотири співробітники прокуратури РФ – їх імена стануть відомі пізніше. За словами Борреля, юридичних підстав для санкцій стосовно російських олігархів немає.
Після саміту міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас виступив перед журналістами, заявивши, що рішення про введення санкцій було прийнято швидко. Інших подробиць він не повідомив.
"Відносини [з Росією – ред.], безумовно, знаходяться на низькому рівні, іншого слова не підібрати", – сказав Маас.
Нагадаємо, 2 лютого Симоновський суд Москви виніс вирок Олексію Навальному, скасувавши умовний строк, до якого його засудили раніше. Опозиціонер отримав 3,5 роки колонії загального режиму.
17 лютого Європейський суд з прав людини зажадав від влади Росії негайно звільнити опозиціонера Олексія Навального зі слідчого ізолятора. У РФ відмовилися виконати цю вимогу.
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