ЄС підтримає Чехію в притягненні Росії до відповідальності за вибухи

В Євросоюзі стурбовані грубим порушенням міжнародного права і суверенітету Чеської Республіки, а також подальшими погрозами РФ на її адресу

Європейський Союз дуже серйозно ставиться до викриття офіцерів ГРУ Росії як винуватців вибухів на складах боєприпасів у чеському Врбетіце і підтримає Чехію в притягненні винних до відповідальності.

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Про це йдеться в заяві Ради Євросоюзу.

"ЄС глибоко стурбований грубим порушенням міжнародного права і суверенітету Чеської Республіки, а також будь-якими подібними діями, спрямованими проти будь-якої держави-члена ЄС", – йдеться в документі.

В Євросоюзі також засудили непропорційну реакцію і подальші погрози Росії на адресу Чеської Республіки.

"Підривні дії російських спецслужб проти інтересів і безпеки ЄС та його держав-членів будуть і надалі зустрічатися з якнайтвердішою рішучістю, в тому числі на рівні Європейського Союзу", – кажуть в Раді ЄС.

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Там також висловили повну солідарність з Чеською Республікою і підтримали її останні дії щодо російських дипломатів, пообіцявши підтримувати її і надалі.

Нагадаємо, 17 квітня чеська влада заявили про висилку з Праги 18 співробітників російського посольства, яких ідентифікували як агентів російських спецслужб під дипломатичним прикриттям, у відповідь Росія видворила з країни 20 чеських дипломатів.

У Чехії заявилі, що російські спецслужби причетні до вибухів на складах боєприпасів у селі Врбетіце на південному сході країни. Йдеться про інцидент, який стався 16 жовтня 2014 року і в результаті якого загинули дві людини.

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