ЄС підтримає статус кандидата для України — Bloomberg

На зустрічі послів ЄС ніхто не заперечував проти цього кроку

Саміт лідерів країн Євросоюзу повинен пройти 23-24 червня/Фото: Офіс президента України, колаж: "Сьогодні"

Країни Європейського Союзу мають намір надати Україні статус кандидата на вступ 23-24 червня. На зустрічі послів ЄС 20 червня ніхто не заперечував проти цього кроку.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Деталі

Саміт лідерів країн Євросоюзу повинен відбутися 23-24 червня. Як очікується, під час нього і буде оголошено про важливе для України рішення.

Після отримання статусу кандидата на вступ до ЄС Україна має виконати ряд умов для відповідності всім вимогам на вступ до ЄС:

законодавчо закріпити процедуру призначення суддів до Верховного суду,

посилити боротьбу з корупцією,

прийняти закони з боротьби з відмиванням грошей і олігархією,

виключити заангажованість ЗМІ, привівши своє законодавство в цій сфері до європейських норм,

завершити правові реформи з прав національних меншин.

Крім того, блок також має намір підтримати думку Єврокомісії про надання статусу кандидата Молдові, а також Грузії, якщо вона спочатку виконає певні додаткові умови.

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Єврокомісія підтримала статус кандидата у члени ЄС для України

Україні офіційно рекомендували надати статус кандидата на членство у ЄС. Таке рішення винесла Єврокомісія 17 червня у Брюсселі.

Єврокомісія ухвалила рішення із застереженнями, що надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС містить умови, які Київ має виконати. Ці умови належать до сфери верховенства права та боротьби з корупцією.

Надання статусу кандидата на вступ до ЄС означає, що Україні доведеться провести низку реформ для відповідності критеріям, а згодом отримати схвалення від усіх 27 країн блоку.

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Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, який шлях доведеться пройти Україні після "зеленого світла" від Єврокомісії. Також ми писали, що заступниця голови ЄК назвала терміни для вступу України до Євросоюзу.