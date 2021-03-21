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ЄС поки не ділитиметься вакцинами від COVID-19 з іншими країнами

21 березня, 22:23

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Голова Єврокомісії відзначила успішну роботу ініціативи COVAX

Європейський Союз не буде ділитися вакцинами від коронавірусу з іншими країнами, поки не покращиться ситуація з її виробництвом і не будуть забезпечені потреби в цих препаратах країн ЄС.

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Про це заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн в інтерв'ю виданню німецької медіагрупи Funke, передає DW.

"Є певний тиск на країни-члени, щоб вони отримали вакцину для самих себе", - пояснила вона.

Фон дер Ляєн уточнила, що, незважаючи на "додатковий механізм", згідно з яким ЄС повинна поставляти вакцини від коронавірусу в бідніші країни, поки цього не буде відбуватися через брак вакцин для країн-членів Союзу.

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Водночас вона нагадала, що в рамках міжнародної ініціативи COVAX, створеної для справедливого розподілу вакцини серед всіх країн, передусім бідних, 52 бідні країни вже отримали 30 млн доз вакцини. І фон дер Ляйен радує те, що цей механізм працює.

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Нагадаємо, Урсула фон дер Ляєн також пригрозила забороною на експорт компанії AstraZeneca через те, що вона порушує договір про постачання.

Ми також повідомляли, що Австралія вироблятиме вакцину від коронавірусу британо-шведської компанії AstraZeneca.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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ЄС вакцина коронавірус Урсула фон дер Ляйен
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