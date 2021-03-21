ЄС поки не ділитиметься вакцинами від COVID-19 з іншими країнами

Європейський Союз не буде ділитися вакцинами від коронавірусу з іншими країнами, поки не покращиться ситуація з її виробництвом і не будуть забезпечені потреби в цих препаратах країн ЄС.

Реклама

Про це заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн в інтерв'ю виданню німецької медіагрупи Funke, передає DW.

"Є певний тиск на країни-члени, щоб вони отримали вакцину для самих себе", - пояснила вона.

Фон дер Ляєн уточнила, що, незважаючи на "додатковий механізм", згідно з яким ЄС повинна поставляти вакцини від коронавірусу в бідніші країни, поки цього не буде відбуватися через брак вакцин для країн-членів Союзу.

Водночас вона нагадала, що в рамках міжнародної ініціативи COVAX, створеної для справедливого розподілу вакцини серед всіх країн, передусім бідних, 52 бідні країни вже отримали 30 млн доз вакцини. І фон дер Ляйен радує те, що цей механізм працює.

Реклама

Нагадаємо, Урсула фон дер Ляєн також пригрозила забороною на експорт компанії AstraZeneca через те, що вона порушує договір про постачання.

Ми також повідомляли, що Австралія вироблятиме вакцину від коронавірусу британо-шведської компанії AstraZeneca.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама