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ЄС закликав Росію відвести війська від кордонів України

19 квітня, 11:15

Віталій Семченко Віталій Семченко

Боррель підкреслив, що у відносинах із РФ за багатьма напрямками наростає напруженість

Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель закликав Росію відвести війська від кордону України.

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Відповідне звернення опубліковане на сайті Ради ЄС.

"Ми будемо обговорювати ситуацію на українському кордоні, де розгорнуті російські війська для польових навчань. Це дуже небезпечна ситуація, ми закликаємо Росію відвести свої війська від кордону з Україною", – заявив він.

Дипломат також підкреслив, що у відносинах ЄС і Росії з багатьох напрямків наростає напруженість.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон вважає абсолютно неприйнятною ескалацію, яку влаштовує Росія, стягуючи свої війська до кордонів України, і обіцяє, що він і союзники не допустять нових військових операцій на українській території.

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Росія продовжує накопичувати війська на кордоні. До чого готуватися нашій країні і чим може закінчитися протистояння – читайте в матеріалі "Сьогодні".

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