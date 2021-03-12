ЄС продовжив ще на півроку "українські" санкції проти Росії

Європейський Союз продовжив на півроку дію санкцій щодо російських та українських громадян і компаній, які причетні до підриву або загроз територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

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Про це повідомили на сайті Ради ЄС 12 березня.

Отже, санкції діятимуть щонайменше до 15 вересня.

Самі санкційні списки при цьому не змінювалися – в них, як і раніше, значаться 177 фізичних та 48 юридичних осіб.

Обмежувальні заходи передбачають заборону подсанкційним особам в'їжджати на територію ЄС, заморожування їхніх активів та заборону європейським громадянам і компаніям переказувати їм кошти або будь-які інші економічні ресурси.

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Вперше дані санкції були введені 17 березня 2014 року.

Нагадаємо, раніше цього самого місяця ЄС також продовжив санкції стосовно президента-втікача Віктора Януковича та дев'яти осіб з його оточення.

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Також минулого тижня адміністрація президента США Джо Байдена продовжила до 6 березня 2022 року санкції проти Росії через збройну агресію проти України і незаконну окупацію Кримського півострова.

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