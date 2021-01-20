ЄС розраховує відновити відносини з США, які постраждали за Трампа

Президент Європейської ради Шарль Мішель вважає, що з приходом до влади в США демократа Джо Байдена з'явилася можливість відновити відносини зі Сполученими Штатами, які "значно постраждали" за президентства Дональда Трампа.
Про це він заявив під час виступу в Європейському парламенті, передає "Радіо Свобода".
Мішель також запросив Байдена на саміт до Брюсселя.
"Сьогодні є можливість відновити наші трансатлантичні відносини, які значно постраждали за останні чотири роки... В перший день його мандата я звертаюся з урочистою пропозицією до нового президента США: давайте заснуємо новий пакт для сильної Європи, для сильної Америки і для кращого світу", – сказав глава Євроради.
За його словами, новий документ повинен зміцнити багатосторонні відносини, допомогти у боротьбі з коронавірусом і зміною клімату, а також відновити економіку двох сторін, забезпечивши справедливу торгівлю і вирішивши питання безпеки.
"Ми разом повинні стати основою міжнародного порядку, заснованого на правилах, працюючи на благо миру, безпеки, процвітання, свободи, прав людини та гендерної рівності", – сказав Мішель.
Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн також заявила, що ЄС готовий до перезавантаження трансатлантичних відносин з Вашингтоном.
"Цей новий світанок в Америці – той момент, якого ми чекали", – сказала вона.
Як відомо, сьогодні, 20 січня, в США відбулася інавгурація 46-го президента Джо Байдена.
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