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ЄС дозволив тим, хто зробив щеплення від COVID-19, вільні поїздки своєю територією

11 червня 2021 13:45

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Відповідне рішення підтримали 27 країн-членів Євросоюзу, а пропозицію внесла Європейська комісія

Кордон України з країною-членом Євросоюзу - Польщею більше не на замку

Кордон України з країною-членом Євросоюзу - Польщею більше не на замку / Фото: Getty Images

У п'ятницю, 11 червня, Євросоюз прийняв рішення послабити обмеження на поїздки для вакцинованих від COVID-19.

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Про це повідомляє Reuters.

Отже, люди, які протягом 14 днів пройшли повну вакцинацію від коронавірусу, можуть вільно подорожувати з однієї країни ЄС до іншої.

Вакциновані європейці тепер не повинні робити тести і сидіти на карантині, коли вони подорожують країнами Євросоюзу.

Таку пропозицію внесла Європейська комісія, а 27 країн ЄС її підтримали.

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Зазначимо, що обмеження для інших мандрівників повинні ґрунтуватися на ступені контролю країни, з якої вони прибувають.

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Раніше повідомлялося, що ЄС відкриває кордони з 1 липня. Однією з умов в'їзду буде наявність ковідного сертифіката. Це документ, який підтверджує, що людина вакцинована або не хворіє на COVID-19.

В Україні теж почали розробляти паспорт вакцинації. Але навколо нього вже повно міфів, нібито з ним не можна буде потрапити до країн ЄС і вакцина у нас не така.

Журналісти "Сьогодні" розбиралися, що в цьому правда, а що міфи.

Нагадаємо, що Україна введе COVID-сертифікати через 10-14 днів після того, як це зробить Європа.

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Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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