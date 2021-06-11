ЄС дозволив тим, хто зробив щеплення від COVID-19, вільні поїздки своєю територією

Кордон України з країною-членом Євросоюзу - Польщею більше не на замку / Фото: Getty Images
У п'ятницю, 11 червня, Євросоюз прийняв рішення послабити обмеження на поїздки для вакцинованих від COVID-19.
Про це повідомляє Reuters.
Отже, люди, які протягом 14 днів пройшли повну вакцинацію від коронавірусу, можуть вільно подорожувати з однієї країни ЄС до іншої.
Вакциновані європейці тепер не повинні робити тести і сидіти на карантині, коли вони подорожують країнами Євросоюзу.
Таку пропозицію внесла Європейська комісія, а 27 країн ЄС її підтримали.
Зазначимо, що обмеження для інших мандрівників повинні ґрунтуватися на ступені контролю країни, з якої вони прибувають.
Раніше повідомлялося, що ЄС відкриває кордони з 1 липня. Однією з умов в'їзду буде наявність ковідного сертифіката. Це документ, який підтверджує, що людина вакцинована або не хворіє на COVID-19.
В Україні теж почали розробляти паспорт вакцинації. Але навколо нього вже повно міфів, нібито з ним не можна буде потрапити до країн ЄС і вакцина у нас не така.
Журналісти "Сьогодні" розбиралися, що в цьому правда, а що міфи.
Нагадаємо, що Україна введе COVID-сертифікати через 10-14 днів після того, як це зробить Європа.
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