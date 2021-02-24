ЄС узгодив санкції проти Росії: хто потрапить до "списку Навального"

Створення в Європі "списку Навального", до якого можуть потрапити причетні до переслідування і суду над російським опозиціонером, стає все реальнішим – дипломати країн ЄС ухвалили рішення про санкції проти РФ.

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Про це повідомив у своєму Twitter журналіст Рікард Йозвяк.

За його словами, відповідне рішення було прийнято 24 лютого. Під санкції потраплять керівники чотирьох силових відомств Російської Федерації:

Олександр Бастрикін – голова Слідчого комітету РФ;

Ігор Краснов – генеральний прокурор РФ;

Віктор Золотов – керівник Росгвардії;

Олександр Калашников – голова Федеральної служби виконання покарань.

"Посли ЄС мають дати зелене світло 3 березня, а набути чинності заходи повинні 5 березня", – пише Йозвяк.

Ініціаторами санкцій стали Франція, Німеччина, Польща і країни Балтії. Та така відповідь може стати, скоріше, символічною. Втім, на саміті голів МЗС країн-членів ЄС керівник європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив про відсутність юридичних підстав для санкцій щодо російських олігархів.

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Нагадаємо, 2 лютого Симонівський суд Москви виніс вирок Олексію Навальному, скасувавши умовний строк, до якого його засудили раніше. Опозиціонер отримав 3,5 року колонії загального режиму.

17 лютого Європейський суд з прав людини зажадав від влади Росії негайно звільнити Навального зі слідчого ізолятора. У РФ відмовилися виконати цю вимогу.

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