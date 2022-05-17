ЄС склав план Маршалла для України на 8 сторінках

Відповідно проєкту документа, відновлення зруйнованої війною інфраструктури України займе понад 10 років

Європейська комісія розробила стратегічний план щодо відновлення України. Фото: УНІАН, колаж "Сьогодні"

Європейська комісія розробила стратегічний план повоєнного відновлення України. Він називається "Відбудувати Україну". Восьмисторінковий проєкт рішення комісія планує затвердити у середу, 18 травня.

Про це повідомляє Sueddeutsche Zeitung.

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Відповідно проєкту документа, відновлення зруйнованої війною інфраструктури України займе понад 10 років.

Виділені кошти будуть пов'язані зі суворими умовами – боротьба з корупцією та зусиллями українського уряду щодо проведення реформ. Зазначають, що реформи мають наблизити Україну до ЄС.

Так, під час відновлення нова інфраструктура та будинки мають бути розроблені так, щоб відповідати кліматичним вимогам.

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Фінансовий внесок ЄС має надійти з нової програми бюджету ЄС. Вона має ґрунтуватися на тому, як працює допомога ЄС державам-членам після пандемії коронавірусу. За цією програмою країни-члени мають надати Єврокомісії плани реформ та інвестицій.

Велике значення у плані надається належному управлінню, верховенству права, раціональному управлінню фінансами та захисту від корупції та шахрайства.

Крім того, гранти можуть бути покриті за рахунок додаткових платежів держав-членів до бюджету ЄС або за рахунок перерозподілу в межах бюджету. Щодо пільгових кредитів Києву комісія пропонує фінансувати їх, взявши на себе нові борги. Потім держави-члени несуть спільну відповідальність щодо цих боргів ЄС.

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Зеленський заявив про сучасний План Маршалла для України

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна, Європа та весь вільний світ – на шляху до спільної перемоги. За словами глави держави, вже готується масштабний План відновлення нашої країни після війни. Цей план стане сучасним аналогом історичного Плану Маршалла. Про це Зеленський повідомив на Міжнародній донорській конференції високого рівня на підтримку України у Варшаві.

"Ми вже готуємо масштабний План відновлення України після війни й потребуємо стратегічного міжнародного плану підтримки для України, який буде сучасним аналогом історичного Плану Маршалла. Це гроші, це технології, фахівці й можливості для зростання, які необхідні для повернення безпечного життя, для модернізації та соціального розвитку", – сказав Зеленський.

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