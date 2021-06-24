ЄС затвердив секторальні санкції проти Білорусі (оновлено)

Нові санкції торкнуться таких секторів, як нафта, калій, банки, тютюн і наглядові технології

На Білорусь чекають нові обмеженнянаглядові технології – Європейський Союз затвердив секторальні санкції проти країни. Їх вводять через примусову посадку літака Ryanair і затримання опозиційного журналіста Романа Протасевича

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Про це повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у Twitter.

Сьогодні, 24 червня, завершилася письмова процедура їх оформлення.

"Письмова процедура закінчилася. Галузеві санкції ЄС проти Білорусі схвалені. Вони завдадуть удару по таких секторах, як нафта, калій, банки, тютюн і наглядові технології", – зазначив журналіст.

На сайті Ради ЄС уточнили, що Білорусі обмежать доступ до європейських фінансових ринків, а також експорт товарів білоруської промисловості.

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Які санкції введуть:

заборона на поставки обладнання для перехоплення телефонних розмов та ідентифікації користувачів у Мережі;

Європейський інвестиційний банк припиняє будь-які виплати або платежі за всіма угодами щодо проєктів в держсектор;

обмеження торгівлі нафтопродуктами, продуктами калійної промисловості та товарами для виробництва сигарет;

заборона на поставки товарів подвійного призначення;

буде обмежений доступ до європейських фінансових ринків;

заборона послуг страхування для білоруського уряду і державних органів;

країни-учасниці ЄС обмежать участь банків у білоруських проєктах.

Нагадаємо, раніше США ввели санкції проти 16 громадян Білорусі і шести правоохоронних організацій. А ЄС – проти 78 фізичних та 8 юридичних осіб, у тому числі родичів Олександра Лукашенка.

Крім того, після США і ЄС нові заходи затвердили Канада і Велика Британія. Канада покарала 17 людей і п'ять організацій, у британському списку компаній під санкціями є Білоруська нафтова компанія.

А поки країни вводять санкції, Білорусь всіляко намагається показати бажання Протасевича "співпрацювати" зі слідчими: