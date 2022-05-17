ЄС затвердив Україні четвертий транш допомоги: на що підуть кошти

Гроші виділять з Європейського Фонду Миру

Боррель розповів про чергову допомогу Україні/Фото: europarl.europa.eu, Pixabay. Колаж: "Сьогодні"

Рада міністрів Європейського Союзу під час засідання у Брюсселі затвердила виділення Україні четвертого траншу допомоги. Вона складає 500 мільйонів євро.

Про це повідомляє Укрінформ.

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"Ми зважили всі шляхи фінансової підтримки на тлі погіршення гуманітарної ситуації, перед фактом фінансових потреб в період війни та для повоєнного відновлення країни і, головним чином, для того, щоб захищати себе. Ми погодилися надати (Україні – ред.) додаткові 500 мільйонів євро з Європейського Фонду Миру для поставок зброї. Ми розпочали з 500 мільйонів євро і зараз вже досягли суми два мільярди. Це лише верхівка айсберга, тому що дуже багато роблять самі країни-члени, не питаючи про фінансову компенсацію. Це набагато більше за ці два мільярди", — сказав високий представник ЄС Жозеп Боррель.

Боррель додав, що Європейський Фонд Миру не входить до бюджету ЄС, він формується за рахунок внесків від країн-членів та призначений для фінансування безпекових операцій Євросоюзу. Крім того, Боррель зауважив, що зустріч міністрів закордонних справ Євросоюзу, яка була присвячена ситуації в Україні, відбулася за участю міністрів закордонних справ України й Канади.

На що підуть $40 млрд, які США виділили Україні?

За словами президента України Володимира Зеленського, кошти будуть використані максимально швидко й без бюрократії для посилення захисту України. Передусім вони підуть на зброю та боєприпаси для нас, обладнання. Але не тільки. Це також підтримка розслідування воєнних злочинів Російської Федерації, окупантів, підтримка дипломатичної роботи тощо.

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