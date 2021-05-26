ЄС введе нові санкції проти режиму Лукашенка – журналіст

Білорусь чекає жорстке покарання за повітряний тероризм – влітку очікуються два пакети санкцій

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Європейський Союз у червні прийме нові санкції стосовно режиму Лукашенка за "захоплення" літака Ryanair.

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Про це повідомив брюссельський журналіст Рікард Йозвяк в своєму Twitter.

Якщо персональні санкції повинні бути в червні, то секторальні хочуть встигнути до серпня.

"Четвертий пакет санкцій стосовно Білорусі повинен бути прийнятий у червні. Також повинні бути складені списки осіб, відповідальних за вимушену посадку рейсу Ryanair. Секторальні санкції, ймовірно, займуть трохи більше часу, але мета – зробити це до літніх канікул ЄС у серпні", – написав Йозвяк.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", президент США Джо Байден вже заявив, що питання про розробку санкцій стосовно влади Білорусі через примусову посадку літака Ryanair перебуває у процесі розгляду. А от Велика Британія вже ввела санкції проти Білорусі.

Своєю чергою Лукашенко вперше відреагував на "піратське захоплення" літака. Також білоруський диктатор розповів, звідки надійшов дзвінок про мінування літака.

Відео: Сьогодні

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