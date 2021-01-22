ЄС виділить країнам-партнерам частину своєї вакцини від COVID-19

Про точні терміни поки не повідомляється

Саміт ЄС має намір надати країнам-партнерам вакцини від коронавірусу в обмеженій кількості, які були замовлені для країн спільноти.

Реклама

Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Ми ухвалили рішення про створення європейського механізму, який дозволить виділити частину попередньо замовленних ЄС вакцин для держав – партнерів", – заявила вона.

За її словами, вакцини будуть передані в країни найближчим часом.

До речі, за останніми даними, в світі зафіксовано понад 96,2 млн випадків коронавірусу. Від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, померли понад 53,1 млн осіб. Водночас побороли хворобу понад 2,06 млн осіб.

Реклама

Раніше повідомлялося, що в Ізраїлі сумніваються в заявленої ефективності вакцини від коронавірусу від Pfizer і BioNTech. Є побоювання, що препарат може не захистити від нових штамів вірусу.

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров'я повідомили, що мутацію коронавірусу зафіксували вже в 25 європейських країнах. Цей штам вірусу поширюється значно швидше.

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама