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ЄС виділить країнам-партнерам частину своєї вакцини від COVID-19

22 січня, 02:08

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Про точні терміни поки не повідомляється

Саміт ЄС має намір надати країнам-партнерам вакцини від коронавірусу в обмеженій кількості, які були замовлені для країн спільноти.

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Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Ми ухвалили рішення про створення європейського механізму, який дозволить виділити частину попередньо замовленних ЄС вакцин для держав – партнерів", – заявила вона.

За її словами, вакцини будуть передані в країни найближчим часом.

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До речі, за останніми даними, в світі зафіксовано понад 96,2 млн випадків коронавірусу. Від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, померли понад 53,1 млн осіб. Водночас побороли хворобу понад 2,06 млн осіб.

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Раніше повідомлялося, що в Ізраїлі сумніваються в заявленої ефективності вакцини від коронавірусу від Pfizer і BioNTech. Є побоювання, що препарат може не захистити від нових штамів вірусу.

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

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ЄС вакцина коронавірус
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