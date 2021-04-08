Австралія отримала COVID-вакцину AstraZeneca – ЗМІ

Австралія отримала сотні тисяч доз вакцини AstraZeneca. Вони були доставлені літаком з Великобританії.

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Про це повідомляє Reuters з посиланням на Sydney Morning Herald.

Поставки в Австралію

"З причин цілісності ланцюжка поставок і національної безпеки ми не повідомляємо про походження конкретних партій вакцини", – сказало джерело видання.

Перші 300 тисяч доз, вироблених в Великобританії, приземлилися в аеропорту Сіднея 28 лютого – через місяць після того, як Європейська комісія ввела обмеження на експорт вакцин. Наступна поставка була у березні, після того, як Італія і Європейська комісія офіційно заблокували заявку AstraZeneca на відправку 250 тисяч доз в Австралію.

Відзначимо, один з британських чиновників заявив, що поставки в Австралію ніколи не відбувалися за рахунок впровадження вакцини в Великобританії.

Вакцинація населення

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В Австралії не рекомендують використовувати вакцину AstraZeneca для людей молодше 50 років, їм радять робити щеплення препаратом Pfizer.

Причиною подібного рішення стало те, що європейський регуляторний орган з контролю за ліками виявив можливий зв'язок між вакциною AstraZeneca і рідкісними проблемами згортання крові у дорослих.

Головний лікар Австралії Пол Келлі сказав, що, хоча ризик надзвичайно низький, але експерти вирішили змінити свої рекомендації для тих, хто знаходиться в зоні ризику.

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Австралія продовжить вакцинувати AstraZeneca людей старше 70 років.

Що передувало

Євросоюз заблокував постачання в Австралію 3,1 мільйона доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca. У країни було мало надії на отримання обіцяних 400 тисяч доз в строк.

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Відзначимо, що ще кілька днів тому в Єврокомісії заперечували блокування поставок вакцини в цю країну.

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У Брюсселі уточнили, що на цей момент відхилили тільки один з 491 запиту на експорт COVID-вакцини. В даний час розглядаються сім запитів, а поставки припинені до прийняття рішення.

Раніше повідомлялося, що Італія заблокувала експорт 250 тисяч доз вакцини AstraZeneca в Австралію через конфлікт з компанією.

Вакцина зроблена на італійському заводі. На тлі суперечок з виробником вакцини, який заявив про дефіцит поставок, Італія вирішила заборонити експорт препарату. Єврокомісія підтримала рішення.

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