ЄС задушить Путіна новими санкціями

Рікард Йозв'як зазначив, що серед послів ЄС є компроміс

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Країни Європейського Союзу погодили санкції проти президента Російської Федерації Володимира Путіна та міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова за війну проти України.

Про це повідомив у себе на сторінці у Twitter кореспондент "Радіо Свобода" у Брюсселі Рікард Йозвяк.

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Немає заборони на візи

"Є компроміс серед послів ЄС, щоб заморозити активи Путіна та Лаврова, але немає заборони на видачу віз", – написав він.

there is a compromise among EU ambassadors to put asset freezes on Putin and Lavrov but no visa ban. #Russia #Ukraine - Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 25, 2022

Санкції США

Президент США Джо Байден заявив про запровадження санкцій проти банків Російської Федерації, де зберігаються понад трильйона доларів.

"А також від'єднаємо великі банки від американської фінансової системи. При цьому сьогодні ми блокуємо чотири банки, включаючи ВТБ, який має 250 млрд. доларів активів".

Також президент США заявив, що країна запроваджує й інші санкції.

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Нагадаємо, Велика Британія у відповідь на російське вторгнення в Україну вводить санкції проти ВТБ та "Аерофлоту", забороняє польоти в країну, забороняє експорт до Росії високотехнологічної продукції.

Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що всі найбільші російські банки будуть виключені із фінансової системи Великої Британії.

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