ЄС задушить Путіна новими санкціями

Країни Європейського Союзу погодили санкції проти президента Російської Федерації Володимира Путіна та міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова за війну проти України.

Про це повідомив у себе на сторінці у Twitter кореспондент "Радіо Свобода" у Брюсселі Рікард Йозвяк.

there is a compromise among EU ambassadors to put asset freezes on Putin and Lavrov but no visa ban. #Russia #Ukraine