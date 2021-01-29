ЄС заборонив експорт вакцини від коронавірусу: що чекає Україну

Для експорту ліків потрібно буде необхідне рішення всіх країн-членів Євросоюзу

Європейська комісія прийняла рішення ввести експортний контроль за вакцинами від COVID-19.

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Про це, як повідомляє пресслужба Єврокомісії, 29 січня заявила президент ЄК Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, цей механізм має тимчасовий характер – він діятиме до кінця березня 2021 року. При цьому ЄС продовжить виконувати покладені на себе зобов'язання перед країнами з низьким і середнім рівнем доходів.

Новий захід має на увазі, що для експорту COVID-вакцин за межі Євросоюзу тепер знадобиться дозвіл країн-членів ЄС. Даний механізм був введений для запобігання непрозорості експорту вакцин.

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Також було складено список з понад 90 країн, які будуть за певних умов звільнені від вимог експорту. Зокрема, до нього потрапили країни, які потребують гуманітарної допомоги або беруть участь в міжнародній програмі розподілу вакцин COVAX, і сусідні держави з ЄС. Серед них є і Україна.

Крім того, під дію механізму потрапляють тільки вакцини, вироблені компаніями, з якими ЄС уклав угоди про попередню закупівлю.

Попередньо причиною для такого рішення став скандал довкола AstraZeneca, яка через виробничі неполадки оголосила про 60-відсоткове скорочення обсягів поставок свого препарату.

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