ЄС заборонив експорт вакцини від коронавірусу: що чекає Україну

Європейська комісія прийняла рішення ввести експортний контроль за вакцинами від COVID-19.
Про це, як повідомляє пресслужба Єврокомісії, 29 січня заявила президент ЄК Урсула фон дер Ляєн.
За її словами, цей механізм має тимчасовий характер – він діятиме до кінця березня 2021 року. При цьому ЄС продовжить виконувати покладені на себе зобов'язання перед країнами з низьким і середнім рівнем доходів.
Новий захід має на увазі, що для експорту COVID-вакцин за межі Євросоюзу тепер знадобиться дозвіл країн-членів ЄС. Даний механізм був введений для запобігання непрозорості експорту вакцин.
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Також було складено список з понад 90 країн, які будуть за певних умов звільнені від вимог експорту. Зокрема, до нього потрапили країни, які потребують гуманітарної допомоги або беруть участь в міжнародній програмі розподілу вакцин COVAX, і сусідні держави з ЄС. Серед них є і Україна.
Крім того, під дію механізму потрапляють тільки вакцини, вироблені компаніями, з якими ЄС уклав угоди про попередню закупівлю.
Попередньо причиною для такого рішення став скандал довкола AstraZeneca, яка через виробничі неполадки оголосила про 60-відсоткове скорочення обсягів поставок свого препарату.
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