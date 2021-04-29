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Ще одна країна ЄС відкриється для туристів у червні, але не для всіх

29 квітня, 03:22

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Все залежить від введення паспортів вакцинації – у травні відбудеться пілотне випробування, щоб підготуватися до прийому мандрівників і спрогнозувати ситуацію

Іспанія розраховує відкрити в'їзд для іноземних мандрівників з червня, після введення загальноєвропейського цифрового сертифікату про вакцинацію проти коронавірусу.

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Про це заявив іспанський міністр туризму Фернандо Вальдес, передає BBC.

За словами міністра, в травні має відбутися пілотне випробування, щоб підготуватися до прийому туристів і спрогнозувати ситуацію в червні.

"Іспанія буде готова в червні повідомити всім мандрівникам з усього світу, що ви можете нас відвідати", – цитує Вальдеса видання.

При цьому він додав, що будь-яка схема допуску туристів з неєвропейських країн залежатиме від цифрового "зеленого сертифіката" ЄС, і це "не чарівна паличка".

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Необхідна умова

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Для в'їзду в Іспанію турист повинен буде мати довідку про щеплення двома дозами вакцин, дозволеними в Євросоюзі, або довідку про те, що перехворів на коронавірус, або негативний тест на COVID-19.

Єдиний для Європейського союзу сертифікат вакцинації проти коронавірусу має з'явитися до 15 червня, він буде містити QR-код і електронний підпис.

Нагадаємо, про початок тестування COVID-паспортів раніше заявили в Великій Британії і Франції .

Ми також повідомляли, що Україна домовилася з Єврокомісією про співпрацю у забезпеченні сумісності українського і європейського COVID-паспортів.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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