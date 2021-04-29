Ще одна країна ЄС відкриється для туристів у червні, але не для всіх

Іспанія розраховує відкрити в'їзд для іноземних мандрівників з червня, після введення загальноєвропейського цифрового сертифікату про вакцинацію проти коронавірусу.
Про це заявив іспанський міністр туризму Фернандо Вальдес, передає BBC.
За словами міністра, в травні має відбутися пілотне випробування, щоб підготуватися до прийому туристів і спрогнозувати ситуацію в червні.
"Іспанія буде готова в червні повідомити всім мандрівникам з усього світу, що ви можете нас відвідати", – цитує Вальдеса видання.
При цьому він додав, що будь-яка схема допуску туристів з неєвропейських країн залежатиме від цифрового "зеленого сертифіката" ЄС, і це "не чарівна паличка".
Необхідна умова
Для в'їзду в Іспанію турист повинен буде мати довідку про щеплення двома дозами вакцин, дозволеними в Євросоюзі, або довідку про те, що перехворів на коронавірус, або негативний тест на COVID-19.
Єдиний для Європейського союзу сертифікат вакцинації проти коронавірусу має з'явитися до 15 червня, він буде містити QR-код і електронний підпис.
Нагадаємо, про початок тестування COVID-паспортів раніше заявили в Великій Британії і Франції .
Ми також повідомляли, що Україна домовилася з Єврокомісією про співпрацю у забезпеченні сумісності українського і європейського COVID-паспортів.
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