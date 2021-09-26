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Ще одна країна Європи узаконила одностатеві шлюби – рішення підтримали на референдумі

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
26 вересня, 19:06
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Право для одностатевих пар на укладення шлюбів підтримали 64,10% учасників референдуму
Федеральний уряд і парламент вже схвалили закон з поправками
Федеральний уряд і парламент вже схвалили закон з поправками

У Швейцарії на референдумі підтримали рішення про дозвіл одностатевих пар укладати шлюб і всиновлювати дітей.

Про це повідомляє Swissinfo.

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Згідно з попередніми даними опитування, право для одностатевих пар на укладення шлюбів підтримали 64,10% учасників референдуму. А проти – 35,90% тих, хто голосував.

Явка на референдумі становить зараз 52,60%.

Нагадаємо, що в Швейцарії, одній з останніх західноєвропейських країн, все ще забороняються одностатеві шлюби.

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Федеральний уряд і парламент вже схвалили закон з поправками, але противники на чолі з правою Швейцарськоюї народною партією (SVP) змусили провести референдум з цього питання в межах швейцарської системи прямої демократії.

Раніше ми повідомляли, що:

  • незважаючи на заклики Папи Римського Франциска узаконити одностатеві шлюби католицька церква не буде благословляти одностатеві шлюбні союзи, оскільки вони є гріхом.
  • в Харкові пройшло "весілля" між двома дівчатами. На сходинках Центрального палацу одружень Харкова двоє дівчат у весільних сукнях обмінялися кільцями, клятвами і кинули в натовп букет.
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