Ще одна країна Європи узаконила одностатеві шлюби – рішення підтримали на референдумі

Право для одностатевих пар на укладення шлюбів підтримали 64,10% учасників референдуму

Федеральний уряд і парламент вже схвалили закон з поправками

У Швейцарії на референдумі підтримали рішення про дозвіл одностатевих пар укладати шлюб і всиновлювати дітей.

Про це повідомляє Swissinfo.

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Згідно з попередніми даними опитування, право для одностатевих пар на укладення шлюбів підтримали 64,10% учасників референдуму. А проти – 35,90% тих, хто голосував.

Явка на референдумі становить зараз 52,60%.

Нагадаємо, що в Швейцарії, одній з останніх західноєвропейських країн, все ще забороняються одностатеві шлюби.

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Федеральний уряд і парламент вже схвалили закон з поправками, але противники на чолі з правою Швейцарськоюї народною партією (SVP) змусили провести референдум з цього питання в межах швейцарської системи прямої демократії.

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