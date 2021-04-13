Є ризик тромбозу: ще одна країна ввела суворе вікове обмеження для AstraZeneca

Ірландія призупинила вакцинацію від коронавірусу препаратом Vaxzevria (AstraZeneca) людей до 60 років.
Таке рішення ухвалила Національна консультативний комітет з імунізації Ірландії (NIAC), пише Independent.
Людей молодше 60 років і тих, у кого є супутні захворювання, що призводять до ускладнень при COVID-19, хочуть вакцинувати іншими щепленнями. Найімовірніше прищеплювати їх будуть вакцинами Moderna, Pfizer/BioNTech або Janssen (Johnson & Johnson), які також схвалені в країні.
Також не рекомендовано вводити другу дозу препарату Vaxzevria людям, у яких після першої ін'єкції спостерігалися незвичайні побічні ефекти у вигляді утворення тромбів.
Раніше влада Британії заявила, що продовжить використовувати вакцину AstraZeneca для вакцинації населення, незважаючи на повідомлення про тромбози.
Більш докладно про ситуацію, яка склалася навколо цього препарату, читайте в матеріалі Від заперечення до визнання. Як AstraZeneca стала "ворогом номер один".
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