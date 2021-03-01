Естонія і Фінляндія посилюють локдаун: що дозволять і що заборонять

У Таллінні та Гельсінкі вирішили ускладнити життя сферам обслуговування та відпочинку

Попри початок вакцинації в Європі, країни континенту запроваджують нові обмежувальні заходи, покликані стримати прискорене поширення коронавірусу.

Реклама

Так, в Естонії нові вимоги будуть діяти з 1 до 28 березня, повідомляє ERR.

У сфері освіти звичайна навчальна робота буде збережена тільки для 1-4 класів. Решта учнів не можуть перебувати в школах. Заборона поширюється також на професійні навчальні заклади, прикладні вузи і університети.

В навчальних приміщеннях необхідно дотримуватися дистанції між людьми. Поза навчальним приміщенням потрібно дотримуватися правила "2+2", (тобто, перебувати або пересуватися разом можуть не більше двох людина, дотримуючись з іншими дистанції мінімум у два метри).

У сфері спорту заборонені групові заняття і тренування в приміщеннях. Займатися і тренуватися можна поодинці або удвох, наприклад, з персональним тренером чи партнером по тренуванню ("2+2"). Обмеження не поширюється на сім'ї. В індивідуальних видах спорту, наприклад, в тенісі, дозволені парні ігри.

Реклама

Поза приміщеннями для занять спортом і тренувань, молодіжної роботи, діяльності та освіти за інтересами, додаткового навчання і підвищення кваліфікації з 3 березня розпочне діяти правило, за яким з наставником в одній групі може бути не більше 10 чоловік. Групи не повинні перетинатися між собою.

З 3 по 28 березня в приміщеннях не можна проводити публічні богослужіння і релігійні обряди, а також публічні збори і заходи, в тому числі конференції, театральні вистави, концерти і кіносеанси.

Також з 3 по 28 березня заборонена робота казино, нічних клубів, боулінгів і більярдних, дитячих ігрових кімнат, музеїв і виставкових залів.

Заборонено буде відвідувати громадські лазні, СПА, басейни і аквапарки. Однак в них можна відвідувати перукарні, манікюрні салони, заклади громадського харчування. Також дозволено використовувати внутрішні басейни для індивідуального плавання.

Заклади громадського харчування можуть працювати тільки до 18:00, після чого дозволено тільки продавати їжу навинос. Зал може бути заповнений лише на 50% при дотриманні правил "2+2" та використання маски. Але обмеження не поширюється на сім'ї.

Реклама

Читайте також: Словаччина значно посилює карантин у зв’язку з COVID-19

В тренді У Facebook відсудили 650 млн доларів за використання особистих даних

Уряд сусідньої Фінляндії оголосив про режим НС і заговорив про можливість запровадження обмеження руху, повідомляє місцеве видання Yle.fi.

Прем'єр Санна Марін заявила, що держрада запроваджує режим НС на тих же підставах, що і рік тому в березні.

Уряд розгляне законопроєкт, що дозволяє на три тижні обмежити роботу кафе та ресторанів. Продаж на винос в закладах громадського харчування буде дозволена і навіть в локдаун. Також продовжать свою діяльність їдальні на робочих місцях і в будинках для людей похилого віку.

При погіршенні епідеміологічної ситуації уряд може послатися на закон про повноваження влади в надзвичайних ситуаціях і обмежити пересування людей. Один з варіантів – обмежити пересування людей таким же чином, як минулої весни в ході ізоляції регіону Уусімаа, тобто тимчасово заборонити в'їзд і виїзд.

Реклама

Інший варіант – в регіонах з важкою епідситуацією повністю обмежити пересування, за винятком відвідування продуктових магазинів, аптек та інших місць крайньої необхідності.

За словами Марін, підготовка обмежень руху йде повним ходом. Питання введення закону про надзвичайний стан уряд обговорить в середу, 3 березня.

"Ми заздалегідь готуємо всі необхідні заходи, тому що ми можемо опинитися в ситуації, коли їх введення буде неминуче. Ми знаходимося в серйозній ситуації, яка продовжує погіршуватися. Не можна заспокоювати себе надією на те, що ситуація не вийде з-під контролю", – заявила фінський прем'єр.

Нагадаємо, прем'єр Ірландії Міхал Мартін заявив, що готелі, бари, ресторани та інші підприємства в сфері гастрономії та гостинності залишаться закриті щонайменше до середини літа через високий рівень випадків захворювання на COVID-19.

Після цього в столичному Дубліні спалахнули масові протести, які копи розігнали з використанням кийків і собак.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама