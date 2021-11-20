Естонія почала будувати огорожу на кордоні з РФ

До 26 листопада на східному кордоні встановлено і обмеження на польоти пілотованого та безпілотного авіатранспорту

Робота відбувається у прикордонній зоні. Колаж "Сьогодні".

У суботу, 20 листопада, військові Сил оборони та співробітники Департаменту поліції та прикордонної охорони (PPA) розпочали будівництво тимчасових прикордонних загороджень на східному кордоні країни.

Про це повідомляє т портал ERR.

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Подробиці

Естонсько-російський кордон в Іда-Вірумаа переважно має природні водні перепони, вважає начальник оперативного штабу Ідаської префектури Урмас Ельм.

"Тому поліцейські та військовослужбовці сьогодні зміцнюють єдину суху ділянку тут, у колишньому руслі річки Нарви, де ризик незаконного перетину кордону найбільший. Роботи розпочалися сьогодні близько 9 години ранку і триватимуть до сутінків. Сили оборони працюватимуть на цій ділянці два дні", – повідомив Ельм. .

За словами заступника гендиректора Департаменту поліції та прикордонної охорони Егерта Бєлічева, проведені під час додаткових тренувальних зборів навчання дають цінний досвід з охорони кордону.

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Оскільки робота проходить у прикордонній зоні, де рух відбувається за жорсткими правилами, резервістів та військовослужбовців супроводжують прикордонники.

До 25 листопада в кордон переміщується дорожня техніка Сил оборони, у пересуванні беруть участь більше поліцейських та прикордонників, ніж зазвичай. До 26 листопада на східному кордоні встановлено й обмеження на польоти пілотованого та безпілотного авіатранспорту.

Раніше Естонія звинувачувала Росію в анексії 5,2% своєї території . За словами міністра внутрішніх справ Естонії Марта Гельме, росіяни не повертають землі, а й не дають компенсацію.

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Ми також повідомляли, що міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу засудив відкриття залізничного сполучення між Росією та окупованим Кримом через Керченську протоку.

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