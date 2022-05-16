Естонія запропонувала Заходу найкращий бан для Путіна

Телефонна дипломатія з Москвою безуспішна, вважає естонська очільниця

Кая Каллас (ліворуч) та Володимир Путін (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас закликала західних лідерів перестати телефонувати російському президенту Володимиру Путіну. На її думку, немає сенсу розмовляти з господарем Кремля, якщо світ справді хоче, щоб він зрозумів, що ізольований через вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє EURACTIV.

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"Він відчуває, що перебуває у центрі уваги, бо всі хочуть поговорити з ним. Але що ми з того отримуємо? Я не бачу жодних результатів, бо після всіх цих розмов сталася Буча, стався Ірпінь – жодних ознак деескалації ми не бачимо", – сказала вона.

Зеленський висловився про можливість переговорів з Путіним

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія має все менше шансів сісти за стіл переговорів з Україною з кожним новим воєнним злочином окупантів.

"З кожною новою Бучею, з кожним новим Маріуполем, з кожним новим містом, де десятки загиблих, випадки зґгвалтувань, з кожним новим звірством зникає бажання та можливість домовлятися, як і можливість вирішення цього питання дипломатичним шляхом", – каже Зеленський.

Президент України також висловив упевненість, що Україна виграє війну та поверне собі всі території.

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Також Зеленський заявив, що не має наміру йти на поступки, які дозволять Росії "зберегти обличчя".

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