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"Це акт тероризму": в ЄС відреагували на смерть білоруського опозиціонера Шишова

3 серпня 2021 12:40

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Сьогодні, 3 серпня, стало відомо про смерть голови "Білоруського дому в Україні" Віталія Шишова, його знайшли повішеним у київському парку

Голову "Білоруського дому Україні" Шишова знайшли мертвим (праворуч - місце злочину). Фото: колаж "Сьогодні"

Голову "Білоруського дому Україні" Шишова знайшли мертвим (праворуч - місце злочину). Фото: колаж "Сьогодні"

Деякі європарламентарі вже відреагували на смерть голови "Білоруського дому в Україні" Віталія Шишова і назвали подію актом тероризму з боку режиму Олександра Лукашенка.

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Так, німецька депутатка від "Зелених" Віола фон Крамон в своєму Twitter назвала подію ще одним нічним жахом.

"Ніхто не може відчувати себе в безпеці, Лукашенко вбиває власних громадян", – написала вона.

Також литовський євродепутат Петрас Аустревічюс повідомив на своїй сторінці у Twitter, що це акт тероризму.

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Смерть білоруського опозиціонера Шишова в Києві – всі подробиці (фото, відео)

"Убивство громадянина Білорусі Віталія Шишова, керівника ГО "Білоруський дім в Україні" – це ще один акт міжнародного тероризму з боку режиму Лукашенка", – написав він.

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Нагадаємо, білоруського опозиціонера Віталія Шишова знайшли повішеним вранці 3 серпня. Поліція почала кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) і перевірятиме всі версії, в тому числі версію вбивства, замасковану під суїцид.

Раніше ми повідомляли, що приятелька загиблого Віталія Шишова розповіла, що передумов до самогубства у нього не було жодних – у хлопця було багато планів на життя.

Крім того, в "Білоруському домі в Україні" (БДУ) заявили, що це спланована чекістами операція з ліквідації дійсно небезпечного режиму Лукашенка білоруса.

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Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

Всі подробиці в спецтемі Смерть білоруса Шишова в Києві

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