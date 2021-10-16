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Це був теракт? У Британії зарізали депутата прямо в церкві

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
16 жовтня, 14:11
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Зустріч з виборцями закінчилася для політика кривавим вбивством – нападник з ножем вже затриманий
Девід Емесс убитий 25-річний британцем сомалійського походження. Колаж "Сьогодні"
Девід Емесс убитий 25-річний британцем сомалійського походження. Колаж "Сьогодні"

Британський депутат-консерватор Девід Емесс був убитий в церкві, де він проводив зустріч з виборцями. Нападника вже затримали, а вбивство вже називають терактом. Про це повідомляє BBC.

Що сталося

15 жовтня депутат проводив зустріч з виборцями в методистській церкві Белферс у виборчому окрузі в Ессексі. Там на нього напав невідомий з ножем. Емесс помер від кількох ножових поранень.

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Поліція затримала 25-річного чоловіка. Слідство очолила контртерористична група.

69-річний Девід Емесс був депутатом парламенту з 1983 року, одружений, має п'ятьох дітей. Він другий діючий депутат, убитий за останні п'ять років. У 2016 році був убитий депутат від лейбористської партії Джо Кокс.

Так це теракт?

Вбивство депутата розглядається правоохоронцями як терористичний акт. Британська поліція заявила, що існує потенційний зв'язок 25-річного чоловіка з ісламістським екстремізмом.

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Слідчі заявили, що зараз проводяться обшуки за двома адресами в районі Лондона. Поліцейські вважають, що чоловік, який знаходиться під вартою, діяв сам.

Джерела в уряді повідомили BBC, що затриманий є громадянином Великобританії, але нібито має сомалійське походження.

Що кажуть в уряді Великобританії

Прем'єр-міністр Борис Джонсон сказав, що сер Девід має "видатний досвід прийняття законів, спрямованих на допомогу найбільш вразливим верствам населення".

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"Девід був людиною, яка пристрасно вірила у цю країну і в її майбутнє. Сьогодні ми втратили прекрасного державного службовця і дуже улюбленого друга і колегу", – сказав він.

Міністр внутрішніх справ Приті Патель назвала Емесса людиною з народу

"Ми всі з усіх сил намагаємося змиритися з тим фактом, що Девіда Емесса так жорстоко відняли у всіх нас. Сер Девід був абсолютно поруч з усіма, він був дуже улюбленим депутатом, для мене він був моїм дорогим і вірним другом, але також він був відданим чоловіком і батьком", – сказала вона.

Нагадаємо, раніше Джонсон перетасував уряд Великобританії.

А на початку вересня британська розвідка МІ-6 провела переговори з талібами. Британці хотіли гарантій того, що Афганістан не буде використаний в якості бази терористів.

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