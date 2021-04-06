"Це пародія": у ВООЗ відреагували на низький рівень вакцинації серед медиків

Така ситуація викликає занепокоєння, заявили у ВООЗ

Через низькі обсяги виробництва вакцин від коронавірусу і відсутності їх справедливого розподілу в деяких країнах ще не почали вакцинацію медпрацівників.

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Глава Всесвітньої організація охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус назвав це "пародією".

"Це пародія, що в деяких країнах працівники охорони здоров'я та представники груп ризику залишаються повністю не вакциновані", – сказав Гебрейесус.

За його словами, така ситуація може бути головною на шляху до припинення гострої стадії пандемії COVID-19.

Він зазначив, що ВООЗ шукатиме нові способи роботи з виробниками вакцин і продовжить закликати уряди ділитися щепленнями.

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Водночас в Україні закінчується вакцина CoviShield (AstraZeneca). У Київській області вже три дні поспіль нікого не щеплять від COVID-19. На ранок 6 квітня про нульових залишках на регіональних складах звітувало вісім областей і дві вже були на мізерних залишках.

Коли в Україну надійде наступна партія вакцини – невідомо. Індія заблокувала експорт CoviShield (AstraZeneca) до травня.

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