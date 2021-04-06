Русский
$ 27,94
32,86
  1. Світові новини
  2. Євросоюз

"Це пародія": у ВООЗ відреагували на низький рівень вакцинації серед медиків

6 квітня, 23:40

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Така ситуація викликає занепокоєння, заявили у ВООЗ

Через низькі обсяги виробництва вакцин від коронавірусу і відсутності їх справедливого розподілу в деяких країнах ще не почали вакцинацію медпрацівників.

Реклама

Глава Всесвітньої організація охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус назвав це "пародією".

"Це пародія, що в деяких країнах працівники охорони здоров'я та представники груп ризику залишаються повністю не вакциновані", – сказав Гебрейесус.

За його словами, така ситуація може бути головною на шляху до припинення гострої стадії пандемії COVID-19.

В тренді
Бомбардувальники і "суперзброя": як Росія намагається захопити Арктику (фото, відео)

Він зазначив, що ВООЗ шукатиме нові способи роботи з виробниками вакцин і продовжить закликати уряди ділитися щепленнями.

Реклама

Водночас в Україні закінчується вакцина CoviShield (AstraZeneca). У Київській області вже три дні поспіль нікого не щеплять від COVID-19. На ранок 6 квітня про нульових залишках на регіональних складах звітувало вісім областей і дві вже були на мізерних залишках.

Коли в Україну надійде наступна партія вакцини – невідомо. Індія заблокувала експорт CoviShield (AstraZeneca) до травня.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

медики ВООЗ вакцинація вакцина коронавірус
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Путін, Меркель і Макрон обговорили Донбас без Зеленського: всі подробиці переговорів
Путін, Меркель і Макрон обговорили Донбас без Зеленського: всі подробиці переговорівВлада
Світ вводить
Світ вводить "ковідний паспорт". На Україну чекає ізоляція (рос.)Україна
Пристрасті по вакцині. Як
Пристрасті по вакцині. Як "Супутник V" розвалив кабмін СловаччиниЄвросоюз
Наслідки COVID-19 залишаються і через 5 місяців після виписки – дослідження
Наслідки COVID-19 залишаються і через 5 місяців після виписки – дослідженняІнші країни
Компенсація за окупацію Криму: суд у Парижі вирішив, що Росія не повинна платити Україні
Компенсація за окупацію Криму: суд у Парижі вирішив, що Росія не повинна платити УкраїніЕкономіка
Максимальна боєготовність. США відреагували на війська Росії біля Донбасу
Максимальна боєготовність. США відреагували на війська Росії біля ДонбасуСША

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти