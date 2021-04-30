Це троянський кінь Путіна. Українці в США протестували проти "Північного потоку – 2"

Українська діаспора і американці влаштували мітинги під консульствами і посольством Німеччини в Америці і передали Ангелі Меркель свого листа з вимогами

У США пройшли протести проти будівництва в Європі російського газопроводу "Північний потік – 2" в обхід України.

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Про це повідомляє "Сьогодні".

Фото: Юрій Гула, "Сьогодні"

Мітинги відбулися в шести американських містах, де є посольства і консульства Німеччини. Їх учасники – члени української громади і американці – вимагали від німецького керівництва зупинити будівництво "труби".

Відео: Сьогодні

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Одна з найбільших акцій пройшла у Вашингтоні.

"Головна мета Росії – розлучити ЄС. Це "троянський кінь". Ці трубопроводи – щоб розділити Європу і в майбутньому тероризувати європейців", – каже протестувальник Євген Стахов.

Фото: Юрій Гула, "Сьогодні"

Протестувальники принесли плакати і листа до канцлерки Німеччини Ангели Меркель, в якому її закликають вжити негайних дії, аби зупинити будівництво доти, поки президент РФ Володимир Путін не виведе всі війська з України і не звільнить опозиціонера Олексія Навального.

Реклама Фото: Юрій Гула, "Сьогодні"

Документ учасники акції змогли передати послу Німеччини, який пообіцяв доставити його до канцлера.

Фото: Юрій Гула, "Сьогодні"

Нагадаємо, що цього тижня російське судно "Академік Черський" почав укладання "Північного потоку – 2" в водах Данії. Тепер його будують два судна одночасно – баржа "Фортуна" роботи не зупиняла.