Русский
$ 27,75
33,64
  1. Світові новини
  2. Євросоюз

Це троянський кінь Путіна. Українці в США протестували проти "Північного потоку – 2"

30 квітня, 21:57

Стас Кожемякін , Юрій Гула

Українська діаспора і американці влаштували мітинги під консульствами і посольством Німеччини в Америці і передали Ангелі Меркель свого листа з вимогами

У США пройшли протести проти будівництва в Європі російського газопроводу "Північний потік – 2" в обхід України.

Реклама

Про це повідомляє "Сьогодні".

Фото: Юрій Гула, "Сьогодні"

Фото: Юрій Гула, "Сьогодні"

Мітинги відбулися в шести американських містах, де є посольства і консульства Німеччини. Їх учасники – члени української громади і американці – вимагали від німецького керівництва зупинити будівництво "труби".

Відео: Сьогодні
Реклама

Одна з найбільших акцій пройшла у Вашингтоні.

"Головна мета Росії – розлучити ЄС. Це "троянський кінь". Ці трубопроводи – щоб розділити Європу і в майбутньому тероризувати європейців", – каже протестувальник Євген Стахов.

Фото: Юрій Гула, "Сьогодні"

Фото: Юрій Гула, "Сьогодні"

Протестувальники принесли плакати і листа до канцлерки Німеччини Ангели Меркель, в якому її закликають вжити негайних дії, аби зупинити будівництво доти, поки президент РФ Володимир Путін не виведе всі війська з України і не звільнить опозиціонера Олексія Навального.

Фото: Юрій Гула, "Сьогодні"
Реклама

Фото: Юрій Гула, "Сьогодні"

Документ учасники акції змогли передати послу Німеччини, який пообіцяв доставити його до канцлера.

Фото: Юрій Гула, "Сьогодні"

Фото: Юрій Гула, "Сьогодні"

Нагадаємо, що цього тижня російське судно "Академік Черський" почав укладання "Північного потоку – 2" в водах Данії. Тепер його будують два судна одночасно – баржа "Фортуна" роботи не зупиняла.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

"Це божевілля". У Франції міністр вилаяв українську курятинуЕкономіка
Лякаючий індійський штам COVID-19 поширюється світом – в Швейцарії перший випадок
Лякаючий індійський штам COVID-19 поширюється світом – в Швейцарії перший випадокЄвросоюз
Шпигун, вийди геть! Які країни і за що видворили російських дипломатів (оновлено)
Шпигун, вийди геть! Які країни і за що видворили російських дипломатів (оновлено)Росія
Єврокомісія судитиметься з AstraZeneca: чим обурені країни
Єврокомісія судитиметься з AstraZeneca: чим обурені країниЄвросоюз
Відведення військ – це димова завіса: Швеція звинуватила Росію в ескалації обстановки
Відведення військ – це димова завіса: Швеція звинуватила Росію в ескалації обстановкиВлада
Крах економіки і продовольчий дефіцит – чим загрожує Росії відключення від SWIFT
Крах економіки і продовольчий дефіцит – чим загрожує Росії відключення від SWIFTРосія

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти