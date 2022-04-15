Єврокомісія до літа вирішить, чи Україна буде в ЄС – CNN

Україну оцінять за двома основними критеріями членства, після чого буде ухвалено рішення про вступ її до ЄС. Про це розповів посол ЄС в Україні Матті Маасікас.
"Європейська комісія розпочала роботу над аналізом, як попросили держави-члени. Ця робота фокусується на тому, чи відповідає Україна двом основним критеріям для членства в ЄС: функціонуюча демократія та функціонуюча ринкова економіка", – сказав він.
Також він зазначив, що експертна комісія має завершити свою оцінку до червня цього року і після цього має бути ухвалено рішення.
Шлях України до ЄС
- Президент України Володимир Зеленський на фоні вторгнення Росії повідомив, що Україна звернулася до Євросоюзу з проханням про невідкладне приєднання за спеціальною процедурою. Представники Євросоюзу шоковані діями російських військових в Україні та пообіцяли допомогти надати докази військових злочинів Міжнародний кримінальний суд.
- Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн сказала , що українці є частиною європейської сім'ї та будуть прийняті до ЄС.
- 11 березня всі лідери країн та урядів країн Євросоюзу на засіданні Ради ЄС сказали "так" нашій країні. Наступне слово – за Єврокомісією. Італія, яка ще зовсім недавно вважалася союзником Росії з багатьох питань, тепер не проти того, щоб Україна приєдналася до Європейського Союзу.
- 1 березня Європарламент ухвалив заявку України на вступ до Євросоюзу. Стартувала спеціальна процедура вступу.
- Зазначимо, віце-президент Європейської комісії, верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель заявив, що ухвалення України до Європейського Союзу поки що не стоїть на порядку денному хоча країна має європейську перспективу.