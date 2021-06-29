Єврокомісія назвала п'ять потенційних препаратів для лікування COVID

Три з п'яти препаратів мають високі шанси потрапити до списку нових терапевтичних засобів проти коронавірусу до жовтня 2021 року

/ Фото: Сьогодні

Єврокомісія оголосила про створення портфеля з перших п'яти потенційних препаратів для лікування COVID-19, які скоро можуть бути доступні для лікування пацієнтів у всіх країнах Євросоюзу.

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Відповідну заяву опубліковано на сайті ЄК.

"П'ять продуктів перебувають на просунутій стадії розробки і мають високий потенціал для того, щоб увійти до трьох нових терапевтичних засобів проти COVID-19, які отримають дозвіл до жовтня 2021 року", – йдеться в повідомленні.

Чотири з п'яти перспективних препаратів є моноклональними антитілами, які зараз проходять безперервну перевірку Європейським агентством з лікарських засобів (ЕМА). Ще один – уже використовується як імунодепресант, дозвіл на продаж якого може бути поширений і для лікування пацієнтів з COVID-19.

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"Ми робимо сьогодні перший крок до формування широкого портфеля терапевтичних препаратів для лікування COVID-19", - заявила комісар ЄС з питань охорони здоров'я та безпеки харчових продуктів Стелла Кіріакідіс.

Вона також зазначила, що незважаючи на прогрес у вакцинації, вірус не зникає, тому потрібне безпечне та ефективне лікування від COVID-19.

Потенційні ліки від COVID-19

Імунодепресант баріцітініб (ліки, що знижують активність імунної системи) від Eli Lilly.

Комбінація бамланівімаба і етесевімаба від Eli Lilly.

Комбінація казірівімаба і імдевімаба від Regeneron Pharmaceuticals, Inc. і F. Hoffman-La Roche, Ltd.

Регданівімаб від Celltrion.

Сотровімаб від GlaxoSmithKline і Vir Biotechnology, Inc.

Зазначається, що три з цих п'яти препаратів мають високі шанси потрапити до трійки нових терапевтичних засобів проти COVID-19, які отримають дозвіл до жовтня 2021 року.

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що вакциновані люди все одно можуть заразитися новим штамом коронавірусу "Дельта" і розповіли, що потрібно робити, щоб бути максимально захищеними.

Ми також писали, що в Україні почали підготовку до боротьби з "Дельта"- штаммом коронавірусу. У зв'язку з цим у країні можуть посилити карантин.

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