В ЄС офіційно схвалили другу вакцину від коронавірусу

Moderna отримала дозвіл на імунізацію від COVID-19 в Європі

Після того, як Європейське агентство з лікарських засобів рекомендувало до застосування від коронавірусу вакцину, створену американською компанією Moderna, цей препарат був офіційно схвалений Єврокомісією.

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Про це 6 січня повідомила в своєму Twitter президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Ми надаємо європейцям безпечні та ефективні вакцини від COVID-19. Ми схвалили вакцину Moderna, яка стала другою схваленою в ЄС", – йдеться в її мікроблозі.

Фон дер Ляєн нагадала про те, що ЄС вже уклав контрактів на поставку 2 млрд доз потенційних вакцин. За її словами, цього "більш ніж достатньо" для захисту населення Європи.

Загалом з першого по третій квартал 2021 року Moderna доставить в ЄС 160 мільйонів доз вакцини (цього вистачить для імунізації 80 млн осіб).

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Нагадаємо, що 21 грудня Єврокомісія офіційно схвалила COVID-вакцину від альянсу компаній Pfizer і BioNTech. Цей препарат став першим, яким стали імунізувати європейське населення. ЄС замовив вже 300 млн доз вакцини.

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Як ми вже повідомляли, раніше використовувати вакцину Moderna для імунізації населення від коронавірусу дозволили і в США, а також Канаді.

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