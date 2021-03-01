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Єврокомісія розробила COVID-паспорти: що це і з чим їх їдять

1 березня, 16:35

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

"Зелені перепустки" міститимуть інформацію про вакцинацію, ПЛР-тести або одужання після COVID

Європейська комісія розробила цифрові паспорти вакцинації від коронавірусу і до кінця місяця представить відповідний закон для Європарламенту.

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Як повідомляє Reuters, про це 1 березня повідомила президент ЄК Урсула фон дер Ляєн.

Розроблені цифрові "зелені перепустки" (Green Pass) базуватимуться на принципах захисту даних, безпеки та конфіденційності. При цьому вони міститимуть інформацію:

  • про вакцинацію людини;
  • результати COVID-тестів тих, кого ще не було вакциновано;
  • одужання після перенесеної коронавірусної хвороби.

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І допускається, що цей механізм дозволить європейцям вільніше подорожувати в літній період.

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"Цифрова зелена перепустка" має полегшити життя європейців. Наша мета – поступово дати їм можливість безпечно переміщатися Євросоюзом або за кордон задля роботи або туризму", – йдеться в "твіті" фон дер Ляєн.

Варто зазначити, що в ЄС немає єдиної думки щодо "паспортів вакцинації". Тоді як туристичні Іспанія і Греція мають намір відкритися для туристів цього літа, інші країни – зокрема, Франція і Бельгія – вважають такий механізм несправедливим стосовно невакцинованих громадян.

В Єврокомісії раніше заявляли, що спробують уникнути дискримінації громадян, які не отримали вакцину.

Водночас в Міністерстві охорони здоров'я України заявили, що не збираються вводити COVID-паспорти, але можуть використовувати міжнародні свідоцтва щодо вакцинації.

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Єврокомісія паспорт коронавірус Урсула фон дер Ляйен
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