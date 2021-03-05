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Єврокомісія дозволила країнам ЄС закуповувати "Супутник V": є одна умова

5 березня, 15:47

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Відповідальність за наслідки після застосування російської вакцини повністю ляже на плечі місцевої влади

Правила Європейського Союзу не забороняють його країнам-членам закуповувати несхвалені на загальноєвропейському рівні вакцини від коронавірусу, зокрема китайського або російського виробництва.

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Про це на брифінгу 5 березня заявив офіційний представник ЄК Ерік Мамер.

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За його словами, Європейська комісія розробила стратегію, яка забороняє країнам ЄС вести паралельні переговори з виробниками COVID-вакцин, які входять до схваленого портфеля спільних закупівель вакцин.

"З юридичної точки зору країни-члени ЄС мають право закуповувати вакцини від постачальників, які не входять до європейського пакету замовлень вакцин", – сказав Мамер.

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Він підкреслив, що країни ЄС, які схвалили імунізацію свого населення такими вакцинами, "самостійно нестимуть відповідальність за всі наслідки".

Нагадаємо, що на сьогодні Єврокомісія схвалила для застосування в ЄС вакцини трьох фармвиробників: Pfizer/BioNTech, Moderna і AstraZeneca. А масова кампанія з імунізації жителів євроспівдружності почалася 27 грудня.

Водночас фармрегулятор ЄС – Європейське агентство лікарських засобів – почало дослідження російської вакцини від коронавірусу ."Супутник V".

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Єврокомісія вакцинація вакцина COVID-19 Супутник V
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