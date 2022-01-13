Європа на порозі війни – в ОБСЄ вирішують, як утихомирюватимуть Росію

На початку засідання ради Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), яке пройшло 13 січня у Відні, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау, який головує на ньому, заявив, що сьогодні Європа ближче до війни, ніж будь-коли за останні 30 років. Так він прокоментував заяви з Москви стосовно концентрації російських військ на кордоні України.
Про це повідомляє агентство Інтерфакс.
Оцінка ситуації в ОБСЄ
"Здається, ризик війни в регіоні ОБСЄ зараз більший, ніж будь-коли за останні 30 років. Ми мали справу з можливістю серйозної військової ескалації в Східній Європі протягом декількох тижнів. Військові аналітики вказують на значне збільшення кількості військ у регіоні. Нещодавно ми чули вимогу гарантій безпеки, пов'язану з важливою частиною простору ОБСЄ, і оновлений дискурс про сфери впливу", – сказав Рау.
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Польський дипломат підкреслив, що така ситуація вимагає серйозної міжнародної оцінки та реакції у відповідь на основі принципів міжнародного права. За словами Рау, проблема не стосується однієї чи двох країн, а наражає на загрозу стабільність і безпеку європейського регіону.
"Нам потрібно сконцентруватися на мирному вирішенні конфлікту навколо України відповідно до Мінських домовленостей та поважаючи суверенітет, територіальну цілісність та єдність України", – зазначив він.
Позиція США в ОБСЄ
Постійний представник США при ОБСЄ посол Майкл Карпентер рішуче виступив проти шантажу та агресії РФ на адресу її сусідів.
"Ми розглядаємо неспровоковані дії Росії стосовно України як негайний і терміновий виклик миру і безпеці в регіоні ОБСЄ. У нас є бажання і перевага продовжувати дипломатію і деескалацію, спираючись на розмови в ОБСЄ та інші зустрічі на цьому тижні", – заявив Карпентер.
Карпентер запропонував, щоб усі 57 країн-учасниць ОБСЄ обговорили шляхи зміцнення безпеки в регіоні, включаючи повагу до суверенітету та територіальної цілісності країн, непорушність їхніх кордонів та незастосування сили чи загрози силою.
Обстановка
- У Відні 13 січня відбулося засідання Постійної ради ОБСЄ, на якому обговорювали вимоги Кремля щодо надання йому гарантій безпеки. Це завершальне засідання переговорного марафону щодо гарантій безпеки, які вимагає для себе Москва.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що на засіданні Організації з безпеки та співробітництва у Європі країни-учасниці ОБСЄ висловилися за підтримку України, зокрема, її євроатлантичних прагнень.
- Постійний представник Росії при ОБСЄ Олександр Лукашевич вже занервував і заявив – якщо Москва не почує конструктивної відповіді на гарантії безпеки "в розумні терміни", а нібито агресивна лінія поведінки стосовно Росії продовжиться, то вони будуть змушені вжити необхідних заходів.