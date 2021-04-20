Відкриваються паби і торгові центри: Європа послаблює карантин (відео)

У Литві відкриваються торгівельні центри і театри, в Бельгії діти йдуть до шкіл, а в Швейцарії дозволили роботу ресторанів

Європа послаблює карантин – у Литві відкриваються торгівельні центри і театри, в Бельгії діти йдуть до шкіл, а в Швейцарії дозволили роботу ресторанів.

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Про це повідомляють кореспонденти "Сьогодні" Олена Кук та Валерія Семенюк.

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Влада Литви дозволила роботу торгових центрів, театрів і кінотеатрів. Непродовольчі магазини можуть працювати в будні, але у вихідні все ще будуть закриті.

Польща також поступово знімає обмеження. Там вперше за три тижні відновлюють роботу дитячих садків, ясел і установ дошкільної освіти.

А Бельгія зняла заборону на туристичні поїздки в межах Євросоюзу. Щоправда, після повернення до країни треба буде ізолюватися на тиждень.

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До третього етапу ослаблення обмежень перейшли і в Португалії . В країні відкривають середні школи, заклади громадського харчування та непродовольчі магазини.

Швейцарія відкрила фітнес-центри, кінотеатри і ресторани. Уряд розпорядився пом'якшити карантин навіть незважаючи на те, що останніми тижнями кількість хворих на COVID-19 збільшилася.

У Британії святкують пом'якшення в пабах. Кухоль пива з жителями Лондона випив і прем'єр-міністр Борис Джонсон.

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Нагадаємо, 2 травня українці святкуватимуть Великдень – традиційно цього дня віряни відвідують храми і освячують святкові паски. Однак через зростання захворюваності влада може посилити обмеження. Чи посилять карантин на травневі свята – читайте в матеріалі "Сьогодні".

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