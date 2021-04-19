Європа підтримала Чехію в дипломатичній війні з Росією

Після того як Прага оголосила про висилку з країни двох десятків російських розвідників, які переховувалися під маскою дипломатів, і заяви про причетність РФ до вибухів на складах боєприпасів у Врбетіці, де загинуло двоє людей, в Єврокомісії висловили солідарність з позицією Чехії на тлі дипломатичної війни між Прагою та Москвою.

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Про це завив головний представник Єврокомісії Ерік Мамер, повідомляє "Європейська правда".

На щоденному брифінгу його запитали, як Єврокомісія оцінює звістку про те, що Росія може бути причетна до вибухів на території країни-члена ЄС, в результаті яких загинули двоє громадян ЄС, і чи збирається вимагати роз'яснень від Кремля.

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"Безумовно, з боку президента Єврокомісії є повна солідарність з позицією, яку зайняла Чехія", – відповів Ерік Мамер. Він додав, що більш широкі коментарі з цього питання будуть можливі після зустрічі Ради ЄС.

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Як повідомляв сайт "Сьогодні", 17 квітня чеська влада заявили про висилку з Праги 18 працівників російського посольства, яких ідентифікували як агентів Головного розвідувального управління і Служби зовнішньої розвідки РФ під дипломатичним прикриттям.

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